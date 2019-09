Sondaggi politici ultime notizie: i risultati del nuovo Governo Conte

Sondaggi politici ultime notizie: il Governo Conte piace agli italiani? Scopriamo cosa emerge dai sondaggi Swg per il Tg La7. Nella giornata di ieri, in cui ha avuto luogo il primo voto di fiducia al Governo M5S-Pd, sono stati diffusi questi dati riguardanti il gradimento da parte degli italiani al Governo giallo-rosso, ma anche al premier Conte, nonché ai diversi partiti. A quanto pare il Presidente del Consiglio perde punti rispetto alla scorsa settimana ma ne guadagna rispetto alla fine del precedente mandato. Scopriamo quindi cosa emerge da questi sondaggi politici che mostrano dei cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione precedente.

I SONDAGGI POLITICI SWG PER IL TG LA7, LE ULTIME NOTIZIE SUL GRADIMENTO DEGLI ITALIANI AL NUOVO GOVERNO

Il nuovo Governo M5S-Pd piace agli italiani? I dati mostrano un sostegno al nuovo esecutivo pari al 39% per l’inizio del mandato. In questa percentuale, ad appoggiare il Governo giallo-rosso sono l’82% degli elettori del M5S e il 74% degli elettori del Pd. Ma qual era il sostegno da parte degli italiani al primo Governo Conte, formato dal patto tra M5S e Lega? All’epoca della formazione dell’esecutivo, il gradimento era pari al 53%. Al momento della crisi di Governo però, la percentuale era scesa al 33%.





L’APPOGGIO AL PREMIER CONTE: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI?

I consensi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo i sondaggi di Swg per il Tg La7, sono scesi al 47%. Una settimana fa il premier aveva registrato il 51% dei consensi e dunque in pochi giorni ha perso ben 4 punti. Alla fine del Governo M5S-Lega però Conte aveva raggiungo il 45% del gradimento da parte degli italiani. All’inizio del suo primo mandato la percentuale era decisamente più alta, pari al 58%.

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PARTITI

Com’è cambiata invece la situazione relativa ai partiti politici? La Lega rimane il primo partito per gradimento in Italia, con il 33,4% anche se la percentuale dei consensi è calata dello 0,2%. Il Partito Democratico, in una settimana, guadagna un punto, raggiungendo il 22,1% del gradimento. A perdere quota sensibilmente è il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 21% perdendo lo 0,4%. Raggiunge un nuovo minimo storico invece Forza Italia, arrivando al 5,2% del gradimento. Cresce invece Fratelli d’Italia, raggiungendo il 7,2%. I partiti minori sono tutti in calo. +Europa perde 0,4 punti e nei sondaggi politici si attesta al 2,6% del gradimento. Perde gli stessi punti la Sinistra, arrivando al 2,3%. Stessa percentuale spetta al movimento Cambiamo! di Giovanni Toti. Il 2,2% del gradimento è ottenuto invece dai Verdi.