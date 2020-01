Sondaggi politici: la Lega perde punti, Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini

Secondo i sondaggi politici di Ixè per Carta Bianca, la Lega perde alcuni punti mentre Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini. I dati emersi fanno comprendere in parte quello che l’elettorato pensa della situazione politica in Italia. Sta di fatto comunque che la Lega, pur avendo perso punti, rimane il primo partito con il 29,5%. In due mesi ha perso due punti che sono però stati conquistati da Fratelli d’Italia, che si attesta quasi all’11%. Per quel che riguarda la fiducia degli elettori nei confronti dei personaggi politici del momento, il Premier Giuseppe Conte è al primo posto con il 40%. Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini in questa classifica. Scopriamo quali sono tutti i dati.

Sondaggi politici: il quadro dell’Italia dalla Lega ai partiti al Governo

Secondo i sondaggi di Ixè per Carta Bianca, programma di Rai3, il Governo non accoglie particolari consensi e si ferma al 34% per quel che riguarda la fiducia da parte degli elettori. In un mese ha perso ben 3 punti percentuali. Invece il 63% delle persone ha dichiarato di avere poca fiducia in questo esecutivo, se non addirittura nessuna fiducia. Riguardo al Movimento 5 Stelle, l’elettorato pensa che ci sarà una scissione interna. Ben 6 elettori su 10 si sono detti di questa opinione.

Anche la Lega perde punti. A metà novembre faceva registrare il 32,6%, ora il partito è sceso a 29,5%. I punti persi sono comunque stati acquisiti dai partiti alleati. La coalizione di centrodestra, secondo questi sondaggi politici, conquista quasi metà degli elettori. Il 35,5% degli elettori manifesta comunque astensionismo o indecisione.

Per quanto riguarda i partiti al Governo, anche il Pd perde qualcosa e si ferma al 20%. E’ il secondo partito dopo la Lega. Al terzo posto troviamo il Movimento 5 Stelle, con il 16,2% con un lieve miglioramento rispetto al mese scorso.

Molto bene va il partito Fratelli d’Italia, che arriva al 10,7% e anche Forza Italia migliora con il 7,3%. Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, secondo questi sondaggi politici non supera il 3,6%.

Sondaggi politici: il Premier Conte mantiene la fiducia degli elettori

Per quanto riguarda la fiducia relativa ai leader politici, al primo posto troviamo il Premier Giuseppe Conte, che ottiene il 40%, pur perdendo un punto. Al secondo posto sale Giorgia Meloni, con il 33% della fiducia accordata dagli elettori, superando anche Matteo Salvini che si ferma al 32%. Nicola Zingaretti,scende ma si attesta al 26%, mentre Luigi Di Maio ottiene il 23% ed è in aumento rispetto ai sondaggi precedenti. Al penultimo posto c’è Silvio Berlusconi, con il 19%, seguito da Matteo Renzi, con il 13%.