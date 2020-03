Nicola Zingaretti positivo al coronavirus: l’annuncio sui social

“E’ arrivato” ha detto con poche parole e con il sorriso, senza voler allarmare ma con la consapevolezza che è necessario dare un messaggio, Nicola Zingaretti, il segretario del PD. Parla del coronavirus: poche ore fa infatti, è stato informato di esser risultato positivo al tampone del COVID-19. In un video, pubblicato sulla sua pagina FB, il governatore della regione Lazio si mostra sereno e commenta quello che sta succedendo. “Sto bene ma starò a casa, come mi hanno consigliato i dottori” dichiara mostrandosi alle tante persone che lo seguono con affetto e che rispondono alle sue parole con messaggio di affetto. “Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare, la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazione. La ASL sta contattando le persone che sono state vicine a me a lavoro. Ho informato il vice presidente per mandare avanti il lavoro in regione e il vice segretario che manderà avanti il lavoro del partito” ha detto Zingaretti. “Cercherò di dare una mano, per quello che mi è possibile lavorando da casa” ha continuato il segretario del PD.

NICOLA ZINGARETTI HA IL CORONVIRUS: UN VIDEO SUI SOCIAL PER DARE ALL’ANNUNCIO

“Combatto” ha detto Zingaretti che ha invitato tutti ad andare avanti, rispettando quelle che sono le regole imposte dagli scienziati. “Ho sempre detto niente panico, combattiamo e più che mai in questo momento darò il buon esempio, seguendo quello che dicono i medici e la scienza. Combatto, come è giusto fare per tutti noi e per il paese. Quindi a presto” ha detto sorridente Zingaretti.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Publiée par Nicola Zingaretti sur Samedi 7 mars 2020

Un in bocca al lupo al presidente Zingaretti per una pronta guarigione. Inizia per lui una quarantena domiciliare di 15 giorni. Buon lavoro!