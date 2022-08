Elezioni 2022 sondaggi elettorali quinta rivelazione Tecnè: Centrodestra in vantaggio

Arriva la quinta rivelazione Tecnè: il Centrodestra nettamente in vantaggio sulle altre coalizioni

Ieri vi avevamo parlato dei sondaggi elettorali fatti da Termometro Politico, oggi invece arriva la Quinta rilevazione di Tecnè in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Non cambia molto il risultato: a quanto pare, anche in questo caso, il Centrodestra è più che in vantaggio. Secondo questa quinta rivelazione e secondo quindi le ultime notizie sui sondaggi, a fine agosto, nella settimana del 29 agosto si conferma il trend delle scorse settimane con il Centrodestra che sale ulteriormente sfiorando il 50% delle preferenze nell’uninominale (49,7% sia alla Camera sia al Senato) mentre il Centrosinistra perde rispetto alla precedente rilevazione uno 0,5% (28,5% alla Camera, 28,4% al Senato).Piccoli cambiamenti che non spostano molto le cose e che ribadiscono ancora una volta, quanto sarà importante ogni singolo voto in questa elezioni 2022.

Secondo questa quinta rivelazione, c’è anche una leggera crescita M5s e Terzo Polo, così come sembra assottigliarsi di uno 0,4% il numero di elettori ancora indecisi o che non andranno a votare. Centrodestra avanti anche per le elezioni regionali in Sicilia, con Renato Schifani in netto vantaggio su Caterina Chinnici.

Quinta rivelazione Tecnè: quali sono i risultati

Cosa succederebbe quindi se si andasse adesso al voto? Le intenzioni di voto nell’uninominale portano a una netta affermazione della coalizione di Centrodestra rispetto a quella di Centrosinistra. Più di venti punti percentuali di distacco accentuati dall’andamento di questi ultimi giorni che vedono il Centrodestra salire e il Centrosinistra perdere terreno. Alle loro spalle sia Movimento 5 Stelle che Terzo Polo (composto da Italia viva / Azione) guadagnano qualcosa rispetto alle passate settimane.



Per quanto riguarda i partiti, le intenzioni di voto degli italiani, confermano Fratelli d’Italia (24,6% alla Camera e al Senato) come primo partito seguito dal Partito democratico (22,2% alla Camera, 22% al Senato). Il distacco quindi tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta è molto lieve ma la leader di Fratelli di Italia resta comunque in vantaggio. Alle loro spalle la Lega con il 12,9% (13% al Senato) e Forza Italia e M5s entrambi appaiati attorno al 10,9%. Il Terzo Polo supera di poco il 5%. Verdi/Sinistra Italiana supererebbero il 3% mentre al momento l’obiettivo è lontano (0,8%) per Impegno civico di Luigi Di Maio.