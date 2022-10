Ignazio La Russa eletto presidente del Senato: le prime parole in aula

Ignazio La Russa eletto presidente del Senato: le sue prime parole

Sembrava destinata a una fumata nera, la prima votazione al Senato, nel mattino del 13 ottobre 2022. Non sembrava esser andata a buon fine la riunione tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, ne è stata anche dimostrazione la decisione dei senatori di Forza Italia di astenersi dal voto. Ma alla fine, Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato. La XIX legislatura si può quindi dire ai nastri di partenza.

Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia ha raccolto 116 voti (su una maggioranza di 104), 65 le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrettanti a Calderoli. Il raggiungimento del quorum a Palazzo Madama è stato accompagnato da un applauso dell’Aula. Forza Italia, ad eccezione di Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati, non ha risposto alla chiama. Ne consegue quindi che per Ignazio La Russa abbiano votato anche senatori di altre fazioni politiche. E Matteo Renzi ha subito precisato che i voti non sono arrivati dai suoi: “Se lo avessi fatto – dice l’ex premier – lo avrei rivendicato“. Il gruppo di Azione-Italia Viva conta del resto solo 5 senatori. I franchi tiratori sono stati invece 17.

Le prime parole di Ignazio La Russa neo eletto presidente del Senato

Il neo eletto presidente del Senato, ha spiegato che non aveva preparato nessun discorso. Poi ha consegnato un mazzo di rose bianche a Liliana Segre. “Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che si sono astenuti e quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra”. Così il nuovo presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo primo intervento in aula.

Giorgia Meloni si congratula con Ignazio La Russa

Le prime parole di Giorgia Meloni in una nota ufficiale: “Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d’Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti“.

Il commento di Silvio Berlusconi

“Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non mai ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, presidente” affida ai social il suo pensiero Berlusconi.