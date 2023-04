Silvio Berlusconi freme: vuole lasciare l’ospedale, come sta

Silvio Berlusconi pronto a tornare a lavoro: vuole lasciare l'ospedale

I familiari dell’ex premier hanno rassicurato tutti, nonostante continuino il loro via vai dall’ospedale. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. E infatti, a quanto pare, come si legge anche oggi sul Corriere della sera, il Cavaliere non vedrebbe l’ora di lasciare l’ospedale. Silvio Berlusconi è vicino alla fine del suo ricovero in ospedale e sembra pronto a tornare in azione. Nonostante la prudenza dei medici, che consigliano di aspettare ancora qualche giorno, l’ex presidente del Consiglio non vede l’ora di riprendere in mano le redini del partito e tornare a fare politica. La sua compagna Marta Fascina è al suo fianco in ospedale e controlla le telefonate e le visite, mentre Berlusconi passa gran parte del suo tempo al telefono con i vertici di Forza Italia e del governo. Nell’articolo di Tommaso Labate per Il Corriere della sera, si legge di continue telefonate però, anche ai medici perchè Berlusconi, l’ospedale, adesso lo vuole lasciare.

Silvio Berlusconi pronto a tornare a casa: vuole lasciare l’ospedale

In particolare, l’ex leader raccomanda attenzione sulla questione del Def, con particolare riferimento alle pensioni minime e al taglio del cuneo fiscale. Berlusconi sembra concentrarsi maggiormente sull’attività parlamentare del suo partito e della maggioranza, piuttosto che sullo stato della sua salute.

La sua voglia di uscire dall’ospedale è evidente e sembra sincronizzata con la convention del rilancio forzista in programma a Milano il 5 e 6 maggio. Nonostante la sua stanza al San Raffaele sembri una specie di prigione, Berlusconi non vede l’ora di tornare a fare politica e preme per esserci alla convention del suo partito. Certo, sicuramente una prigione con gabbia dorata, visto che Berlusconi, in clinica, ha tutti i comfort che potrebbe desiderare, oltre all’amore di tutti i suoi parenti che sono stati sempre al suo fianco.

La compagna Marta Fascina, i figli e i dirigenti del partito si stringono intorno all’ex presidente del Consiglio in questo momento difficile. Nonostante le tensioni degli ultimi giorni, Berlusconi sembra pronto a tornare in azione e a fare la sua parte per il futuro di Forza Italia. Un leone che non molla mai, così lo hanno descritto i suoi familiari poche ore dopo il ricovero prima di Pasqua. E il leone adesso sta ruggendo di nuovo, perchè vuole lasciare l’ospedale e tornare a casa.