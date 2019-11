Terremoto Albania ultime notizie, sale il bilancio delle vittime: la terra trema ancora

Le ultime notizie sul terremoto in Albania, che due giorni fa ha fatto tremare violentemente la terra, non sono delle migliori. Sale il bilancio delle vittime accertate, che arriva a 39. Tra queste ci sono quattro bambini. Inoltre il dramma continua perché la terra trema ancora con forti scosse di terremoto. Sono davvero giornate difficili per gli albanesi alle prese con le macerie, le vittime, il dolore. E come se non bastasse i soccorritori devono fermarsi ogni volta che la terra trema. Delle 39vittime ce ne sono 23 a Thumane, 15 a Durazzo e una a Kurbin. A parlare in via ufficiale delle morti causate del terremoto è stato il Premier Edi Rama.

Terremoto Albania ultime notizie: nella notte estratti altri corpi

Il bilancio delle vittime è salito nella notte, con il recupero di alcuni corpi dalle macerie. I bambini morti hanno un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Tra le 39 vittime ci sono 17 donne. Anche il bilancio dei feriti è elevato, e sono circa 600. Secondo quanto si apprende, sarebbero circa 15 le persone che risultano disperse sotto le macerie.

Terremoto Albania, forte scossa nel tardo pomeriggio di ieri e tante repliche nella notte

Come se non bastasse, al dolore provocato a questa terra dalle numerose vittime si aggiunge anche la terra che continua a tremare. Alle 19.42 di ieri una forte scossa, di magnitudo 5.6, ha generato nuova paura. E’ stata registrata nell’Adriatico, a circa 40 chilometri di distanza da Tirana. Questo evento sismico ha comportato l’interruzione momentanea delle operazioni di soccorso. Nella notte si sono susseguite tante scosse di terremoto. Molte persone dormono nelle tende allestite dall’esercito albanese o in altri luoghi predisposti all’accoglienza degli sfollati, coloro che vivono in case pericolanti o che un’abitazione non ce l’hanno più. C’è chi ha deciso di allontanarsi, per paura, chi invece prova ancora a dormire in casa sua, trovandosi ai piani bassi. Ma visto il ripetersi delle scosse sono poche le persone che non hanno trovato rifugio altrove.

Le cause del terremoto: il suolo si è sollevato di 10 centimetri

Intanto gli esperti cercano di comprendere le origini del terremoto oltre che le sue conseguenze. La forte scossa di magnitudo 6.2, che ha provocato ingenti danni, è stata scatenata da una faglia di lunghezza pari a 85 chilometri. Addirittura tale evento ha portato a un sollevamento del suolo pari a 10 centimetri vicino Durazzo. Si tratta comunque di un’area a forte rischio sismico. Nel 1979 si era verificato un terremoto di magnitudo 6.9.

Terremoto Albania ultime notizie, sale il bilancio delle vittime: la terra trema ancora ultima modifica: da