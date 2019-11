Ultime Notizie Terremoto Albania: 6 morti e 150 feriti, si continua a scavare sotto le macerie

Sono drammatiche le immagini che arrivano dall’Albania questa mattina dopo il fortissimo terremoto del 26 novembre 2019. Una scossa di oltre 6 gradi che ha raso al suolo interi edifici. La scossa si è sentita in modo distinto anche in Puglia; al momento il bilancio è di oltre 150 feriti e 6 morti ma questi sono purtroppo solo i primi dati raccolti a poche ore dal sisma. Purtroppo la sensazione è che con il passare delle ore si possano registrare altri decessi. Si continua a scavare sotto le macerie mentre centinaia di persone si sono riversate in strada dopo aver perso tutto.

La scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 02:54 ora locale (le 03:54 in Italia) la costa settentrionale dell’Albania, vicino a Durazzo.

TERREMOTO ALBANIA ULTIME NOTIZIE: SI SCAVA SOTTO LE MACERIE

Le immagini che arrivano soprattutto via social in questi minuti sono davvero molto preoccupanti. Tantissime sono infatti le case crollate ed è iniziata la corsa contro il tempo per aiutare le persone rimaste ferite e incastrate sotto le macerie a uscire. Non sarà facile e ci vorranno diverse ore. La speranza è che il bilancio non cresca ulteriormente. Tra i crolli anche quello di un Hotel.

L’Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4 seguite alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 di stanotte vicino a Durazzo. I media locali riferiscono che in diverse città è saltata la corrente e i soccorritori sono al lavoro per segnalazioni di edifici crollati .

TERREMOTO ALBANIA ULTIME NOTIZIE: SENTITO ANCHE IN ITALIA

“La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti” avverte su Twitter il governatore pugliese Michele Emiliano.

Sono partite anche le indagini della Farnesina per capire se tra le persone rimaste ferite nel terremoto in Albania ci siano anche degli italiani.

