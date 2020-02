Coronavirus ultime notizie dall’Italia: aggiornamenti del 22 febbraio 2020

E’ una situazione che si aggiorna di ora in ora e purtroppo il bilancio sale. Il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus sembra esser destinato a crescere. Nonostante quello che sta succedendo in Italia nelle ultime ore l’invito resta comunque quello di mantenere la calma. Il coronavirus, lo ricordiamo, si cura e non è un virus letale. Le condizioni di salute di chi prende il coronavirus sono fondamentale: ci sono pazienti chiaramente più a rischio viste patologie regresse.

I numeri al momento sono ufficiali ma si ha difficoltà nel comprendere quello che sta succedendo vista la marea di test che è stata fatta nelle ultime ore. Le certezze: la Lombardia è al momento la regione italiana più colpita con il focolaio intorno a Codogno; in Veneto c’è stato il primo decesso per coronavirus mentre la donna morta in Lombardia era ricoverata per polmonite in ospedale, pare prima delle notizie arrivate ieri. Si dovrà quindi certificare che anche questo secondo decesso è dipeso dal coronavirus e la notizia sarà confermata con precisione nelle prossime ore.

Vediamo tutti gli aggiornamenti del 22 febbraio 2020 in tempo reale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE 22 FEBBRAIO 2020

AGGIORNAMENTI ALLE 12 DEL 22 FEBBRAIO 2020

E’ in condizioni stabili il 38enne ricoverato a Codogno

L’ultimo caso di contagio accertato è un paziente che da giorni è ricoverato all’ospedale di Cremona. Nella città chiuse tutte le scuole

Il premier: “Pronti a valutare nuove misure”

Si valuta sospensione di tutti gli incontri, match, eventi sportivi nelle zone interessate dal coronavirus

sale a 29 il numero delle persone contagiate tra Lombardia e Veneto con dati aggiornati alle 11,30 di oggi

dallo Spallanzani di Roma comunicano che l’uomo cinese trasportato in ospedale i primi di febbraio è guarito

la donna morta in Lombardia avrebbe incrociato il paziente 1 in ospedale a Codogno

sale il numero dei contagiati in Veneto, ci sarebbero altri sette casi

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DAL VENETO: LE PAROLE DI ZAIA

+++#coronavirus: “Altri sette contagiati in Veneto, tra i quali due familiari dell’anziano deceduto ieri sera. Lo comunica il presidente della Regione Zaia +++ pic.twitter.com/Xfu08dusna — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 22, 2020

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DA CREMONA

Sono sette in tutto i ricoverati in ospedale a Cremona con sintomi che potrebbero essere compatibili con il Coronavirus. Le analisi vengono effettuate a Pavia, per cui è necessario attendere i tempi tecnici. Dopo il caso della donna di Sesto Cremonese accertato nella notte, un altro malato conclamato sarebbe stato accertato a Pizzighettone. Su quest’ultimo caso, pero’, la Ats non ha ancora conferme ufficiali.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DAL LODIGIANO

L’Arma dei Carabinieri, secondo quanto si apprende, sta inviando un contingente di rinforzo di 80 uomini a Lodi, preventivamente istruiti ed equipaggiati per l’emergenza Coronavirus. A questo si aggiunge un ambulatorio mobile e supporto medico per il personale impiegato. Da ieri l’ospedale di Lodi è stato preso d’assalto ma ribadiamo l’invito a recarsi al pronto soccorso e in ospedale solo se strettamente necessario ma non se si presentano i sintomi del coronavirus. In quel caso è necessario chiamare il 112 o il 1500.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: DUE DECESSI NELLE ULTIME ORE

Solo il primo decesso, quello di Adriano Trevisan, morto ieri sera in ospedale, è stato confermato come conseguenza del coronavirus. La donna morta in Lombardia è morta di polmonite che pare sia stata provocata dal coronavirus ma dalla regione non è arrivata ancora la conferma ufficiale.