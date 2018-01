Oroscopo Paolo Fox 2018 pesci: grafici e previsioni, come sarà il nuovo anno?

Come sarà il nuovo anno per i nati sotto il segno dei pesci? La risposta arriva da Paolo Fox con il suo Oroscopo 2018. In occasione della puntata speciale del programma I Fatti vostri, andata in onda il giorno 1 gennaio 2018, Paolo Fox ha parlato dell’Oroscopo 2018 mostrando i grafici con le previsioni delle stelle per questo nuovo anno. Questi grafici riguardano fortuna, lavoro e amore, ed indicano come andrà la situazione di mese in mese nell’arco dell’anno. Il segno dei pesci inizia il 2018 con Saturno e Giove favorevoli e dunque con grande forza. Sarà dunque un anno davvero positivo e ricco di successi e soddisfazioni a seguito di un periodo un po’ più difficile. LEGGI QUI L’OROSCOPO DETTAGLIATO DI PAOLO FOX SU AMORE, SALUTE E LAVORO. Vediamo quindi le previsioni dettagliate del nuovo anno secondo l’Oroscopo 2018 di Paolo Fox, vedendo i grafici mostrati a I Fatti vostri il primo giorno del 2018 nel corso della puntata speciale.

In effetti i pesci iniziano il nuovo anno con il piede giusto, con Saturno e Giove favorevoli. Questo fa dei pesci uno dei segni più forti in questo 2018. Chi vuole emergere potrà ottenere ottimi risultati soprattutto nel mese di aprile. In questo periodo dell’anno emanerete fortuna e questo porterà gli altri a cercarvi. E’ l’anno giusto per realizzare progetti di amore ma anche personali, ma bisogna farlo entro i mesi di agosto o al massimo di settembre, periodo particolarmente positivo per i nati sotto il segno dei pesci. In effetti la fine del 2018 sarà sì positiva, ma il destino sarà meno dalla vostra parte. Le novità si concentreranno soprattutto a giugno e luglio. Insomma, il segno dei pesci avrà un anno davvero brillante. Chi ha intrapreso da poco un progetto di tipo personale saranno particolarmente fortunati tra la primavera e l’estate e lo stesso vale per chi si è trasferito da poco iniziando una nuova avventura. Queste sono le previsioni secondo Paolo Fox per quanto riguarda l’Oroscopo del 2018 dei pesci, con un grafico decisamente a favore per quasi tutti i mesi del nuovo anno.