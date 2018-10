Gemelli, oroscopo Paolo Fox dicembre 2018: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle dei gemelli per quanto riguarda il mese di dicembre 2018? Paolo Fox ci fa sapere che in amore, lavoro e salute le cose saranno un po’ agitate e non mancheranno insicurezze a ansia. Non è il momento ideale per fare grandi progetti con il partner e il lavoro provocherà un grande dispendio di energie. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI GEMELLI DEL 2018, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI DICEMBRE 2018 DEI GEMELLI: TUTTE LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Il mese di dicembre 2018 non è il migliore per i sentimenti. Dunque in questo momento bisogna evitare di fare grandi progetti d’amore. Questo soprattutto se si vive una relazione con una persona complicata o che vive lontana. Chi ha visto nascere qualcosa luglio, in questo ultimo mese dell’anno sarà necessario farsi alcune domande perché la situazione può complicarsi molto. Giove è in opposizione e questo per i nati sotto il segno dei gemelli comporta un’insicurezza nelle relazioni. Questa può riversarsi nelle situazioni sentimentali portando a difficoltà evidenti. Le ansie possono essere vissute dalla persona che si ha di fianco con dei sensi di colpa, pensando di esserne la causa. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le storie che nascono in questo momento non sono destinate a durare.

Un po’ di nervosismo può derivare anche da un rapporto stabile, magari a causa della monotonia.

Dunque bisogna stare calmi soprattutto intorno al 27 del mese.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo i nati sotto il segno dei gemelli sono evidentemente infastiditi. Questo a causa dei ritardi nei progetti ma anche a causa di appuntamenti che vengono spostati continuamente. Inoltre chi dovrebbe essere un punto di riferimento si comporta in modo sfuggente. La tensione è abbastanza alta e intorno al 14 dicembre 2018 potrebbe essere molto difficile da gestire. Dunque bisognerà sprecare molte energie ed è importante limitare i danni. I gemelli sembrano non essere molto convinti rispetto al loro futuro lavorativo. Qualcuno può avere dei problemi di tipo economico.

SALUTE – Come è emerso dall’amore e dal lavoro, i gemelli saranno molto agitati in questo mese di dicembre 2018. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox bisogna essere cauti nell’affrontare delle situazioni che provocano ansia. L’agitazione si farà sentire soprattutto il 14 e il 15 dicembre 2018. Ne possono scaturire delle emicranie. Le festività natalizie costituiranno un banco di prova per questo segno, soprattutto se in coppia. E’ importante cercare di riposare bene e di più.