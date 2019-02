Cancro, oroscopo Paolo Fox marzo 2019: ecco quali sono le previsioni

Con l’oroscopo di Paolo Fox possiamo scoprire come andrà il mese di marzo 2019 per i nati sotto il segno del cancro. In amore c’è un po’ di insoddisfazione e ci sono questioni da risolvere. Nel lavoro ci possono essere delle tensioni. La salute va abbastanza bene ma occhio alle preoccupazioni. PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL 2019 DEL CANCRO DI PAOLO FOX, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI MARZO 2019 DEL CANCRO: TUTTE LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – L’insoddisfazione resta anche se il mese di marzo 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è migliore del precedente. Chi ha una relazione importante può vivere un momento di freddezza, forse a causa del fatto che uno dei due è preso da altre questioni. Dunque è possibile che non si arrivi ad un conflitto diretto ma che ci sia del disagio nella coppia. Attenzione dunque alla comunicazione e alla presenza di problemi che sono rimasti irrisolti. La cautela è importante soprattutto se ci sono questioni riguardanti la casa o i figli, perché ci possono essere degli scontri. Il cancro deve stare alla larga da eventuali tradimenti. E’ possibile che ci sia la voglia di stare un po’ per fatti propri, anche se si tiene al partner.

Chi deve affrontare una discussione, può farlo il 15 o il 16 del mese.

LAVORO – Questo mese, per quanto riguarda i nati sotto il segno del cancro, può donare delle migliori prospettive fino al giorno 20.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Marte può aiutare a superare alcuni problemi personali. Bisogna però considerare la voglia di cambiare, l’insoddisfazione e l’agitazione rimangono. Molti vogliono cambiare il gruppo di lavoro o il proprio ruolo all’interno di un’azienda. Ciò che il cancro non tollera sono le accuse ingiustificate. Qualcuno potrebbe voler scaricare le responsabilità proprio sui nati sotto questo segno, oppure arrivano dei giudizi e delle critiche che non sono meritati. I disagi dipendono anche dall’opposizione di Saturno. Si consiglia dunque di evitare degli investimenti che mettono a rischio. E’ un anno in cui bisogna fare particolare attenzione alle spese. Se c’è una decisione da prendere riguardo un bene, attenzione alle liti familiari.

SALUTE – Dal punto di vista della salute, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il mese di marzo 2019 è interessante. Ci sarà un recupero per i nati sotto il segno del cancro. Non manca però la sensazione di nervosismo, stanchezza e agitazione. Questi stati d’animo possono accentuarsi il giorno 8 ma anche alla fine di questo mese. Bisogna cercare di allontanare le preoccupazioni.