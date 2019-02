Leone, oroscopo Paolo Fox marzo 2019: cosa dicono le stelle di questo mese?

Cosa ci dicono le stelle del mese di marzo 2019 per quanto riguarda i nati sotto il segno del leone? Lo svela Paolo Fox con il suo oroscopo di questo anno che pende in considerazione l’amore, il lavoro e la salute. In amore bisogna cercare di liberarsi di qualcosa che non fa stare bene. Nel lavoro si rallenta un po’ e bisogna evitare inutili polemiche in vista di mesi migliori. La salute può essere caratterizzata da fastidi e agitazione migliorando con l’arrivo della primavera. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL LEONE, CLICCA QUI.

OROSCOPO LEONE MARZO 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In ambito amoroso le stelle non fanno emergere chissà quali novità a marzo 2019. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno del leone possono lavorare su ciò che già hanno ma non devono contare su incontri nuovi. Qualcuno potrebbe trascinarsi una relazione da tempo che non fa stare bene. C’è anche chi ha vissuto una separazione negli ultimi due anni che potrà sentirsi finalmente meglio. Nel complesso il 2019 è un anno di liberazione per il leone, e chi si ostina a non cambiare potrà sentirsi insoddisfatto.

C’è un atteggiamento critico in amore che può portare a chiedere chiarezza soprattutto il giorno 11 e dopo il 18 del mese.

Qualcuno potrebbe avere la necessità di definire un rapporto. Attenzione a non trascurare il rapporto di coppia a causa del lavoro e di altre situazioni.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo, i nati sotto il segno del leone vivranno un piccolo rallentamento in questo 2019 che sarà comunque un anno di crescita. Dunque a marzo 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non ci sarà una grande energia. Per fortuna Giove rimane in ottimo aspetto e aiuterà a non cadere di fronte a difficoltà o a colpi bassi. La settimana dall’11 al 19 del mese può esserci qualche tensione che porta alla polemica a lavoro. Si consiglia comunque di evitare di impuntarsi su qualcosa per orgoglio. Nei prossimi mesi arriveranno delle soddisfazioni e dunque non bisogna preoccuparsi. Gli studenti devono tenere duro anche se possono esserci dei risultati poco soddisfacenti in questo momento. Anche in questo caso le cose migliorano nei prossimi mesi.

SALUTE – Per il leone possono esserci alcuni fastidi nella prima parte del mese di marzo 2019. Per fortuna con l’arrivo della primavera la situazione migliora. Bisogna fare attenzione alla tensione e alla rabbia intorno al 18, soprattutto se provocata dal lavoro.