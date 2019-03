Meghan Markle fa un altro errore, l’occhiataccia della regina Elisabetta e il consiglio di smetterla di montarsi la testa (Foto)

Meghan Markle non perde un impegno pubblico nonostante il pancione e ieri era a Buckingham Palace con la royal family al completo per festeggiare il principe Carlo d’Inghilterra, altra occasione però per commettere un errore (foto). Cosa ha sbagliato questa volta la moglie del principe Harry? Sarà stata magari la tensione di ritrovarsi accanto a Kate Middleton dopo i tanti pettegolezzi della stampa, ma Meghan ha osato camminare più veloce della regina, l’ha sorpassata. La reazione della regina Elisabetta è stata una bella occhiataccia di rimprovero nei confronti dell’ex attrice. Tutti hanno notato e il principe Harry ha subito fermato sua moglie che ha quindi rallentato il passo. Mania di protagonismo o semplicemente non si è ancora abituata a tutte le regole? Per i veri esperti sembra che la Markle soffra molto il dovere stare in ombra ma è proprio per questo che il consiglio è di smetterla di montarsi la testa. Sembra che la duchessa del Sussex non abbia dimenticato il suo passato di attrice, che voglia apparire a tutti i costi.

MEGHAN MARKLE FA ARRABBIARE ANCORA LA REGINA ELISABETTA E NON SOLO LEI

Al ricevimento offerto dalla regina Elisabetta le due cognate si sono ritrovate; non si vedevano insieme dal giorno di Natale.

Sono rimaste ben distanti l’una dall’altra ma quei saloni dorati che abbiamo ammirato in foto un giorno vedranno padrona di casa Kate Middleton, un giorno sarà lei la moglie del re d’Inghilterra.

Ai figli di Meghan Markle ed Harry non spetta nemmeno il titolo di principe.

Gli esperti reali consigliano quindi alla bella Meghan di iniziare ad accettare tutto questo perché la sua ambizione sembra davvero evidente, non riesce a nasconderla e questo la porta a troppi errori. Riportando il commento di Antonio Caprarica: “È Kate Middleton quella destinata a diventare regina. L’unica. Meghan resterà la moglie di un principe cadetto, minore. E in futuro la Royal Family sarà sempre più separata al suo interno. I sovrani avranno sempre più potere. Tutti gli altri, saranno sempre più laterali” non c’è altro da aggiungere.