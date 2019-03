Gemelli, oroscopo Paolo Fox maggio 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa succederà a maggio 2019 ai nati sotto il segno dei gemelli? Ce lo dice Paolo Fox con il suo oroscopo per il 2019, prendendo in considerazione amore, lavoro e salute. In amore le coppie che hanno superato momenti difficili sono più tranquille. Nel lavoro c’è un po’ di insoddisfazione. La salute può essere messa alla prova dallo stress. PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL 2019 DI PAOLO FOX DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DEI GEMELLI DI MAGGIO 2019: TUTTE LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore i gemelli hanno vissuto un momento difficile nel corso del mese di aprile. Chi ha però una relazione forte, basata sull’amore, può superare questo momento al meglio. Le relazioni che sono sopravvissute ad aprile possono dunque continuare in modo più sereno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2019, chi è single o separato può invece avere maggiori difficoltà. E’ difficile mettersi in gioco e delle relazioni che iniziano ora possono diventare compromettenti. Dunque i nati sotto il segno del gemelli, pur di non impegnarsi, si avvicinano sempre a persone non del tutto disponibili. Dal giorno 21 maggio 2019 la situazione però migliora un po’. Per i gemelli le cose forse non sono andate come avrebbero voluto. Attenzione comunque a fidarsi delle persone che potrebbero aver tratto in inganno nell’ultimo periodo.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo, nonostante il transito di Marte nel segno, i gemelli si ritrovano con l’opposizione di Giove. I nati sotto questo segno che lavorano da anni come dipendenti, possono sentirsi maltrattati e offesi a maggio 2019. Paolo Fox consiglia però di non buttare tutto all’aria in questo momento di indecisione, tenendo quello che si ha. Chi invece ha iniziato una sperimentazione da diverso tempo, deve valutare se convenga o meno portarla avanti. I più giovani stanno invece aspettando qualche conferma. Le cose vanno un po’ a rilento rispetto a quello che si vorrebbe. Le prime due settimane di questo mese sono comunque favorite per quanto riguarda i contatti. E’ importante cercare di non mettersi contro nessuno. E’ possibile che i nati sotto il segno dei gemelli mettano in discussione un rinnovo perché aspirano a qualcosa di più. C’è chi dovrà accettare delle condizioni non proprio vantaggiose economicamente pur di cercare di andare avanti. Chi lavora in proprio dovrà rivedere alcune collaborazioni e prestare attenzione a qualche spesa in più. Dal giorno 15 comunque le cose migliorano e la situazione si stabilizza dal 21 con l’arrivo di Mercurio nel segno.

SALUTE – I nati sotto il segno dei gemelli vivono in una situazione di agitazione perenne. Dall’inizio di quest’anno non c’è tregua e questo porta ad un po’ di stress. E’ fondamentale curare l’alimentazione così da evitare problemi al fegato e alla digestione. Dal 21 del mese ci sarà un recupero.