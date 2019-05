Vergine, oroscopo Paolo Fox giugno 2019: ecco cosa succederà secondo le stelle

Come andranno le cose per la vergine a giugno 2019? Possiamo scoprirlo grazie alle previsioni di Paolo Fox con il suo oroscopo del 2019 su amore, lavoro e salute. In amore questo segno tende a riversare i problemi e le delusioni lavorative sul partner. Nel lavoro comunque le cose migliorano sensibilmente rispetto al tira e molla di inizio primavera. Nella salute non manca lo stress e Venere dissonante non aiuta. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della vergine, clicca qui.

AMORE – I nati sotto il segno della vergine non riescono a vivere alla giornata e dunque è normale che la fatica sul lavoro e altre problematiche si riversino nel rapporto di coppia. Paolo Fox consiglia di non tornare su questioni passate a giugno 2019, a meno che non torni un ex e dunque in questo caso le discussioni non mancheranno. Il 17 qualcuno potrebbe dover discutere. La vergine comunque è alla ricerca della tranquillità in ambito sentimentale e per questo è meglio evitare conflitti di ogni genere. Ci sono alcune coppie che, nonostante una crisi che va avanti da almeno due anni, continuano a stare insieme e a discutere. Attenzione soprattutto domenica 23 giugno. Questa sarà infatti una giornata pesante.

LAVORO – Nel corso di giugno 2019 la vergine può mettere in chiaro delle situazioni lavorative. Agli inizi di questa primavera non sono mancati alcuni problemi ma per fortuna la situazione migliora sensibilmente. In questo periodo qualcuno potrebbe ottenere un rimborso che aveva richiesto. Chi è riuscito ad ottenere un avanzamento di carriera, ora sta meglio. Per fortuna nei prossimi mesi alcuni rapporti di lavoro si sbloccheranno. Paolo Fox, con il suo oroscopo, consiglia di non lasciare il certo per l’incerto in un anno così mutevole. Si possono comunque stringere dei rapporti interessanti intorno al 18 di questo mese. A fine mese arriverà la spinta che serve per andare avanti, con telefonate, rinnovi e accordi.

SALUTE – Dal punto di vista della salute, questo mese di giugno 2019 sarà caratterizzato dallo stress per i nati sotto il segno della vergine. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che non mancherà il nervosismo nelle ultime tre domeniche di questo mese, a causa della dissonanza di Venere e della Luna. Attenzione soprattutto ai problemi articolari. E’ possibile che sia necessario curare un problema ai denti o un mal di testa particolarmente fastidioso.