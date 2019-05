Meghan Markle ha partorito, è nato il royal baby: l’annuncio dei duchi di Sussex (Foto)

E’ nato il figlio di Harry e Meghan Markle, la duchessa del Sussex ha partorito e sul profilo Instagram della coppia è apparso subito l’annuncio del lieto evento (foto). Harry e Meghan Markle hanno riferito che è nato un maschio e che sono al settimo cielo. Il principe Harry d’Inghilterra ha confidato tutta la sua emozione ma è di certo moderno il modo in cui hanno scelto di rivelare il sesso del primogenito. Mentre quasi tutti attendevano la notizia della nascita di una bambina, di due gemelli o anche più, ecco che subito dopo il parto e dopo ore di travaglio è arrivato l’annuncio: It’s a boy! Harry e Meghan hanno annunciato su Instagram al mondo intero che sono dvientati mamma e papà. Mostreranno il piccolo a tutti tra un paio di giorni. L’ex attrice ha dato alla luce il suo primo figlio in casa e aveva già annunciato che non avrebbe fatto come sua cognata Kate Middleton.

MEGHAN MARKLE MAMMA: E’ NATO IL PRIMO FIGLIO DI HARRY, E’ MASCHIO

Nessuno sforzo da super eroina, la Markle dopo il parto resta tranquilla in casa, si riposa e si gode il momento più bello della sua vita con il principe Harry e le persone a lei care.

Baby Sussex pesa 3,260 chili, sta benissimo ma adesso interessa a tutti sapere come si chiama, il nome scelto per il piccolo. “Questa piccola cosa è qualcosa per cui vale la pena di dare la vita” ha esclamato Harry. E’ rimasto accanto a sua moglie per tutto il tempo del travaglio poi l’annuncio. Adesso attendiamo di scoprire il nome scelto. Da giorni girava la notizia che il bebè era già nato scatenando anche il malcontento dei sudditi inglesi che volevano avere notizie in merito. Adesso sono tutti felici, Baby Sussex è nato, mamma e figlio stanno bene.