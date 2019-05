Kate Middleton e William pronti a incontrare il piccolo Archie: oggi è il grande giorno

Si continua a parlare della famiglia reale su tutti i giornali e i siti del Regno Unito nonostante la Brexit e le ultime notizie sul destino del paese siano centrali in queste ore. La curiosità degli inglesi è ancora una volta rivolta alla famiglia della regina Elisabetta. In queste ore si sono tutti chiesti chi abbia avuto il piacere e l’onore di incontrare il piccolo Archie. Pare che tra gli ultimi a vedere il figlio di Meghan ed Harry, ci saranno Kate Middleton e William. La prima a conoscere il piccolo baby Sussex è stata come avrete saputo, la regina. Poi, secondo quanto riferiscono i media inglesi, sarebbe toccato a Carlo e Camilla. E pare che poche ore fa, a incontrare il piccolo sia stata la sorella di Lady Diana, a dimostrazione del fatto che Harry, tenga tantissimo alla famiglia di sua madre.







KATE E WILLIAM PRONTI A CONOSCERE IL PICCOLO ARCHIE, QUANDO TOCCHERA’ A LORO?

E Kate e William? Secondo quanto riferiscono i media inglesi, tra poche ore dovrebbe toccare proprio a loro. Non è dato sapere se Kate e William potranno portare anche George, Charlotte e Louis al primo incontro con il piccolo Archie. Difficile aspettarsi una foto di famiglia ma certo è, che se Meghan ed Harry decidessero di fare uno scatto con i piccoli cuginetti in compagnia di Archie, potrebbero dimostrare che tra le due famiglie non c’è assolutamente nessun tipo di problema e guerra interna.

I media americani invece parlano di una scelta ben precisa di Harry e Meghan: passare la prima settimana in compagnia del loro bambino senza troppe “interferenze” dall’esterno. Certo che la visita di due zii, non ci sembra poi così tanto stressante!

Attendiamo quindi nuove “soffiate” da parte dei media per avere le ultime notizie sulla famiglia di Meghan ed Harry ma anche su Kate e William!