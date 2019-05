I cerotti sulle dita di Kate Middleton, perché la duchessa ne ha sempre uno in punti diversi? (Foto)

C’è un mistero che riguarda Kate Middleton e che quasi ad ogni nuova foto della duchessa rende sempre più curiosi chi segue lei e la royal family (foto). Al centro dell’attenzione questa volta ci sono i cerotti che la Middleton ha quasi sempre sulle dita; lei sempre così perfetta tra acconciature, abiti, accessori, sorrisi e gesti mostra sulle mani dei cerotti vistosi, poco eleganti ma così tanto normali. Kate Middleton che è un concentrato di perfezione da sola o accanto al suo principe William, che combina per dovere ricorrere così spesso ai cerotti? C’è chi crede che la duchessa di Cambridge si faccia male spesso giocando con i suoi bambini ma ci sembra davvero strano. Ben più probabile che si graffi praticando giardinaggio, ma anche questa ipotesi cade facilmente perché di certo Kate indosserà dei guanti che le impediscono di rovinare le mani. Un argomento su cui gli esperti e gli attenti a tutto ciò che riguarda la royal family hanno già discusso e salta di nuovo fuori che possa avere qualche problema alla pelle. Quindi, in ogni caso non c’è niente di così strano di cui parlare, nessun metodo che porti a chissà quale risultato, nessuna ipotesi fuori dal comune.

PERCHE’ KATE MIDDLETON HA I CEROTTI SULLE DITA?

Forse davvero semplicemente Kate Middleton ha un problema di psoriasi, come tempo fa commentò un dermatologo immaginando il perché prima delle mani screpolate e poi di quei cerotti sulle dita. In ogni caso è perfetta anche con i cerotti sulla sua pelle, qualunque sia il motivo; solo che ogni dettaglio che la riguarda viene messo sotto la lente di ingrandimento.

Possiamo quindi immaginare lo stress a cui è sottoposta la duchessa di Cambridge, non è semplice il suo ruolo tra i tanti impegni e i riflettori sempre accesi. Anche durante la presentazione del Chelsea Flower ha sfoggiato un altro cerotto sul pollice destro e sono foto che si sommano alle altre con i cerotti, ma sono banalità.

