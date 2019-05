Kate Middleton indossa i pantaloni comodi ma che non le donano, ed è ancora al Chelsea Flower Show (Foto)

Abbiamo già visto le foto di Kate Middleton con i suoi principini George, Charlotte e Louis al Chelsea Flower Show, il giardino ideato da lei, un luogo speciale dove la duchessa è già stata ovviamente altre volte ed altre ancora la vedremo (foto). In una di queste occasioni ha indossato pantaloni e camicia, una scelta di certo comoda, abbinata alle sneakers bianche, per niente appariscente ma che le donava poca. Davvero poco importa perché il risultato di potersi muovere liberamente tra una scala per la casa sull’albero e altro l’ha ottenuto. Meghan Markle magari a differenza di Kate Middleton non avrebbe mai indossato quei pantaloni ma non a caso appaiono molto diverse tra loro. La magrezza di Kate le permette di indossare qualunque cosa voglia ma di certo sta meglio con i vestitini, come quello scelto per accompagnare i suoi bambini al bellissimo giardino. La contraddistingue però sempre l’eleganza, anche quando indossa un paio di scarpe da ginnastica.

KATE MIDDLETON CON UN OUTFIT CHE NON CONVINCE MA E’ COSI’ ELEGANTE E COMODA CHE VA PROMOSSA

Capelli sciolti, camicia bianca in pizzo abbinata alle scarpe e i pantaloni marroncini a vita alta, stretti sui fianchi, larghi nella parte bassa, un capo che è di tendenza anche questa primavera – estate, quindi la promuoviamo ugualmente nonostante la sua eccessiva magrezza.

Per Kate Middleton è fondamentale che i bambini crescano a contatto con la natura, ha voluto quindi non solo portare i suoi tre figli al Chelsea Flower Show ma far arrivare a tutti i genitori lo stesso messaggio. Non a caso George, Charlotte e anche il piccolo Louis sembrano perfettamente a loro agio nel giardino voluto dalla loro mamma. Sono abituati a correre anche a piedi nudi nel parco. Intanto, molte donne chiedono i brand che lei indossa, desiderosa di imitare parte della sua eleganza.

Kate Middleton indossa i pantaloni comodi ma che non le donano, ed è ancora al Chelsea Flower Show (Foto) ultima modifica: da