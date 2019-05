Con Harry e la regina Elisabetta non c’è Meghan e diventano star Beatrice ed Eugenie di York (Foto)

Meghan Markle è in maternità e accanto ad Harry d’Inghilterra appaiono le cugine Beatrice ed Eugenie di York (foto). Sono state le due dolci figlie di Sarah Ferguson e del principe Andrea ad accompagnare la regina Elisabetta al garden party a Buckingham Palace. Hanno rubato la scena all’assente duchessa del Sussex ed è stato tutto molto semplice perché sono eventi che vivono da quando sono nate ma mai erano state messe così tanto in luce. Eugenie si dice sia incinta ma è una dolce pettegolezzo di cui si parla ormai da troppo tempo, il pancino dovrebbe essere ben più evidente ormai. Con lei non c’è suo marito Jack Brooksbanck e sembra non esserci nemmeno più la forma fisica perfetta del giorno delle nozze. Poco importa, è deliziosa così, anche con il suo abito con scollo a punta, chiaro, monocolore. Accanto a lei la sorella Beatrice che ha scelto un abito floreale, più scuro, senza scollatura, nello stile che lei adora. I loro outfit non sono tra i più belli ma non c’è dubbio che siano meravigliose. I tre cugini sono molto legati tra loro e anche la regina Elisabetta sembra davvero fiera e felice di avere i suoi nipoti accanto.

CON HARRY NON C’E’ MEGHAN MARKLE MA CI SONO LE CUGINE EUGENIE E BEATRICE

Come sempre Harry è un vero principe, incanta tutte e tutti, in tight e cilindro con l’immancabile ombrello saluta con la nonna la squadra di cricket e poi ricambia con sorrisi i tanti auguri affettuosi che ancora riceve per la nascita del piccolo Archie.

E’ normale che Meghan Markle non sia ancora apparsa accanto a suo marito Harry, ha bisogno di riposo, di riprendersi dalla gravidanza e dal parto, di rimettersi del forma e di seguire i primi mesi del suo bambino. Sembra inoltre che non faccia avvicinare nessuno al suo piccolo Archie.