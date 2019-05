E’ Tiffany Smith la vera sosia di Meghan Markle, davvero identica alla duchessa del Sussex (Foto)

Nei giorni scorsi abbiamo visto le foto della sosia di Meghan Markle, Oliva Marsden ma ci ritroviamo adesso dinanzi alle foto di Tiffany Smith e sembra non ci sia davvero dubbio, è lei la ragazza identica o quasi identica alla duchessa del Sussex (foto). A dire il vero gli scatti della Marsden non ci avevano soddisfatto molto e infatti osservando quelli di Tiffany Smith si scopre qualcosa che va ben oltre i tratti del volto simili. E’ lei ad interpretare Meghan Markle in Harry & Meghan Becoming royal, il film tv sulla love story che tutti seguono da quando è iniziata o almeno da quando ne abbiamo avuto notizia. Tiffany Smith ha 36 anni, solo uno in meno di Meghan Markle, ha gli stessi occhi scuri, gli stessi capelli ed è andata ben oltre perché per prepararsi al suo ruolo ha studiato bene ogni atteggiamento della moglie del principe Harry d’Inghilterra. C’è ad esempio un vezzo che appartiene a Meghan e che ricorda molto anche Lady Diana, lei guarda spesso le persone attraverso le ciglia. Il risultato in questo modo è davvero pazzesco e anche le foto private della Smith parlano molto dell’ex attrice.

PER IL FILM TV SULLA STORIA D’AMORE TRA HARRY E MEGAHN MARKLE LA SOSIA DELLA DUCHESSA IMPRESSIONA TUTTI

Date un’occhiata alle foto in basso e poi confrontatele con quelle di Meghan Markle, difficile distinguerle in molti scatti, sembrano due gocce d’acqua o quasi. Forse solo il peso non è identico e di certo il guardaroba, perché nella vita di tutti i giorni non copia sempre e del tutto la duchessa.

Intanto, in molto attendono di vedere il film dedicato ai duchi del Sussex, al loro amore che da tanti mesi ormai fa parlare tutti i giorni, anche quando nessuno dei due appare. C’è ovviamente anche il sosia di Harry ma tutti gli occhi sono su Meghan, come sempre.