Google rende omaggio a Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna laureata

Google rende omaggio a Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna laureata al mondo. Viene celebrata al 373esimo anniversario dalla sua nascita attraverso un doodle visibile da tutti gli utenti che consultano il motore di ricerca. Cliccando sull’immagine, si aprono i risultati della ricerca relativa al nome della prima donna laureata, Elena Lucrezia Cornaro. In molti, vedendo la sua immagine, si saranno chiesti chi fosse. Scopriamo dunque perché Google rende omaggio alla prima donna laureata e alcune informazioni su di lei.

GOOGLE CELEBRA LA PRIMA DONNA LAUREATA NEL 373ESIMO ANNIVERSARIO DALLA SUA NASCITA: ECCO CHI E’ ELENA LUCREZIA CORNARO

Chi è Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna laureata celebrata da Google oggi? La sua nascita risale al 5 giugno 1646 ed è considerata la prima donna laureata in tutto il mondo. La Cornaro era figlia di un nobile veneziano, Giovan Battista Cornaro, e di Zanetta Boni. Il padre fece in modo di impartirle un’educazione adeguata, facendola studiare con facoltosi insegnanti. Tra questi troviamo Carlo Rinaldini, professore dell’Università di Padova, che le insegnò filosofia. Imparò inoltre anche a suonare diversi strumenti, come il clavicembalo, il violino, l’arpa e il clavicordo.

All’età di 19 anni decise di prendere i voti come oblata benedettina, invece di sposarsi come la sua famiglia avrebbe voluto. Andò avanti nei suoi studi di teologia, filosofia, latino, greco, spagnolo ed ebraico. Quando era ormai nota in tutta Europa, grazie alle sue conoscenze, ottenne un dottorato in filosofia presso l’Università di Padova. Il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose però al suo dottorato in teologia, contrario al fatto che si trattasse di una donna. Il fatto di essere una donna risultò anche discriminatorio nella possibilità di essere un’insegnante a tutti gli effetti. Elena Lucrezia Cornaro però all’epoca era molto conosciuta grazie alle sue conoscenze.

La morte della prima donna laureata al mondo avvenne il 26 luglio del 1684, all’età di 38 anni. Prima di morire chiese che tutti i suoi manoscritti fossero distrutti. Si trattava di undici elogi, quattro discorsi accademici, un acrostico, cinque epigrammi, un’ode e sei sonetti.

Dunque la prima donna laureata al mondo è italiana e dunque con orgoglio il nostro Paese può rivendicare tale primato. In passato il fatto che una donna potesse studiare e addirittura laurearsi, era considerato quasi assurdo. Per questo motivo oggi Google celebra questa donna con un doodle per l’anniversario della sua nascita, in quanto è riuscita nell’intento di farsi valere e ricordare con questo primato che le fa grande onore.