Melania Trump in rosso alla cena con Camilla e Carlo d’Inghilterra, è un chiaro messaggio a Meghan Markle (Foto)

Tra gli abiti che Melania Trump ha scelto di indossare durante il suo soggiorno in Inghilterra non poteva mancare quello rosso e se aggiungiamo che è un modello Givenchy salta subito fuori che l’outfit indossato per la cena con il principe Carlo è un omaggio a Meghan Markle (foto). Forse si va troppo oltre ma a tutti piace pensare che la moglie di Donald Trump abbia voluto inviare un messaggio alla duchessa del Sussex. Meghan è la grande assente ma giustificata, lei è in maternità, si sta occupando del piccolo Archie, si sta riprendendo dalla gravidanza e dal parto. L’ha fatto anche Kate Middleton ma sembra che la sua assenza in queste giornate dei Trump a Buckingham Palace non abbia fatto piacere agli ospiti americani. Seconda cena di gala per il presidente degli Stati Uniti e la first lady; sono stati accolti dal principe Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles a Winfield House e Melania Trump ha facilmente catalizzato l’attenzione.

MELANIA TRUMP IN ROSSO UN VERO SPETTACOLO ALLA CENA CON IL PRINCIPE CARLO E CAMILLA PARKER BOWLES

Perfetta in ogni scelta la Trump che punta sul suo fisico da ex modella ma anche su abiti costosissimi. L’abito rosso di Givenchy di oltre 6 mila euro, aggiungiamo gli orecchini di diamanti e le décoelletées rosse ai piedi e il costo totale dell’outfit lo lasciamo all’immaginazione.

In tutto questo Meghan Markle è rimasta a casa, ma anche Harry non è stato molto presente, si è fatto vedere in una delle occasioni ufficiali, ma per il resto è rimasto con sua moglie. Non sono quindi mancate le polemiche mentre Melania Trump ha fatto il suo dovere indossando un vestito Givenchy che di certo la duchessa adora. Anche il presidente Trump ha smorzato un po’ le polemiche confidando che Harry non poteva essere più carino con lui e la sua famiglia.