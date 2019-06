Cancro, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: ecco quali sono le previsioni

Quali sono le previsioni di luglio 2019 per i nati sotto il segno del cancro? Paolo Fox ci rivela cosa succederà in amore, lavoro e salute con il suo oroscopo. In amore si tratta di un mese molto importante, e le coppie che hanno avuto problemi possono ritrovare l’intesa. Nel lavoro i nati sotto questo segno hanno già preso delle decisioni sul da farsi. La salute è caratterizzata da una buona vitalità e sono favorite le cure estetiche. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL CANCRO DI LUGLIO 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – I sentimenti vivono un momento importante a luglio 2019 per il cancro. Le coppie che hanno avuto dei problemi possono ritrovare un’intesa. Chi invece si è separato da diverso tempo, finalmente torna a guardarsi intorno. Gli incontri possono dar vita però più che altro a delle avventure. Bisogna cercare di non farsi delle illusioni. Il cancro tende a cercare persone che non sono molto affidabili, magari per riprendersi da una delusione. In questo modo evitano di cercare l’amore vero per evitare di stare male ancora. Con un po’ di buona volontà questo segno può risolvere anche i problemi legati alla famiglia e alla casa.

LAVORO – In questo ambito ormai i giochi sono fatti. Quasi tutti i nati sotto il segno del cancro hanno deciso cosa fare nella seconda parte di questo anno. Alcuni hanno scelto un cambiamento di programma o di ruolo, mentre altri rimangono ancorati a situazioni che non amano particolarmente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a luglio 2019 solo alcuni sono ancora un po’ indecisi. Bisogna sapere che questo mese sarà molto importante per i contatti. Intorno all’11 si potrà scoprire qualcosa di più. Chi deve parlare con un capo può farlo dopo il 3 di questo mese. Incontri importanti possono esserci anche il 19. Non bisogna aspettarsi però chissà quale svolta. Attenzione ad eventuali dispute con i parenti, soprattutto quando c’è di mezzo un’attività.

SALUTE – A luglio 2019 per il cancro torna un po’ di vitalità. Dal 3 di questo mese Venere torna nel segno e sono favorite anche le cure di tipo estetico. Può esserci però qualche piccolo fastidio per la ritirata di Mercurio, soprattutto dal 19, e possono verificarsi dei problemi allo stomaco il 23 e il 24 del mese. E’ importante anche liberare il proprio animo dal desiderio di ribellione che caratterizza il cancro da qualche mese.