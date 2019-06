Gemelli, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa succederà secondo le stelle?

Cosa succederà secondo le stelle ai nati sotto il segno dei gemelli nel mese di luglio 2019? Possiamo scoprirlo con l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore questo segno deve cercare di recuperare perché è stato troppo preso da questioni di tipo pratico. Nel lavoro la parte peggiore è stata superata ma alcuni non si sentiranno soddisfatti della propria condizione. Nella salute i pianeti aiutano, con Marte positivo e Mercurio in transito. PER LEGGERE L’ORSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DEI GEMELLI DI LUGLIO 2019: TUTTE LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – I gemelli non devono rinunciare all’amore a luglio 2019. In molti negli ultimi tempi hanno vissuto dei momenti di crisi, con un allontanamento sia fisico che psicologico soprattutto nel mese di marzo. I nati sotto questo segno sono molto presi dal lavoro e da altre questioni di carattere pratico. Così l’amore si vive in maniera conflittuale o addirittura viene dimenticato. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che i gemelli devono cercare di recuperare. L’estate di questo anno è importante per le relazioni. Marte è in aspetto molto positivo, e questo porta ad una grande sensualità e alla voglia di condividere delle belle sensazioni con la persona giusta. Dunque si possono fare incontri interessanti.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo il peggio sembra essere passato per i gemelli, anche se molti non si sentiranno soddisfatti. Ci sarà una maggiore sicurezza a luglio 2019, ma ogni giorno bisognerà combattere per mantenere le proprie posizioni. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi ha rinnovato un accordo forse ha rinunciato a qualcosa portando però a casa un risultato. Intorno al 9 del mese, grazie a Marte e Mercurio favorevoli, potrebbero esserci delle situazioni interessanti per i gemelli. Chi ha deciso di voltare pagina, lasciando un lavoro o chiudendo un’attività, è già impegnato per realizzare qualcos’altro. Torna l’intraprendenza, la voglia di fare, il coraggio. Sono favoriti gli studenti e tutti coloro che vogliono affrontare un progetto nuovo.

SALUTE – Per quanto riguarda la salute dei gemelli, a luglio 2019 Marte è in transito positivo e Mercurio è in ottimo aspetto. Dunque si ritrova un po’ di allegria, si ha voglia di divertirsi e frequentare gente. Chi ha pensato troppo al lavoro, può pensare ora a distrarsi. Dal 23 le stelle promettono una buona energia e aiuta a risolvere alcuni problemi fisici. Giove è comunque in opposizione e questo consiglia di rallentare un po’.