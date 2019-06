Bilancia, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: ecco quali sono le previsioni

Cosa succederà in amore, lavoro e salute alla bilancia nel corso del mese di luglio 2019? Possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo di Paolo Fox. Per quanto riguarda l’amore, ci vuole un po’ di pazienza in questo periodo perché le cose non vanno più come prima. Nel lavoro è meglio accettare qualche compromesso e firmare un accordo senza tirare troppo la corda. La salute è caratterizzata dai pianeti dissonanti e questo porta ad un po’ di nervosismo. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019 DELLA BILANCIA: TUTTE LE PREVISIONI DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER QUANTO RIGUARDA AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In questo ambito bisogna cercare di avere un po’ di pazienza. Per la bilancia, nell’ultimo periodo, le cose sembrano non andare più come prima. Le coppie che si amano possono vivere dei problemi legati però al lavoro, che porta a trascurare l’altro. Se però non manca la complicità, i problemi si possono superare. La situazione degenera se invece nascono delle discussioni e dunque si può arrivare ad una vera e propria crisi. Un basta definitivo, entro il 2019, può arrivare per quelle coppie che sono da tempo in crisi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le altre coppie possono superare anche questo periodo. Bisogna però cercare di fare attenzione a non tradire, soprattutto per ripicca. I passi falsi possono essere pagati a caro prezzo.

LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro, Paolo Fox consiglia ai nati sotto questo segno di non tirare troppo la corda se c’è un accordo da fare. Meglio invece accettare un compromesso. Infatti, ciò che ora può sembrare poco, a fine anno risulterà invece una manna caduta dal cielo. Qualcuno sta riflettendo sulla possibilità di cambiare qualcosa. Chi lavora in modo dipendente può comunque ricevere delle offerte. Insomma, meglio farsi riconfermare il lavoro per un paio d’anni ancora per mantenere una certa tranquillità. Giove continua a proteggere i nati sotto questo segno e dunque si può ottenere qualcosa di buono. Non è il momento per seguire delle strade più difficili, meglio tenersi ciò che si ha anche se non convince a pieno.

SALUTE – A luglio 2019 non manca il nervosismo per la bilancia, dovuto ai pianeti dissonanti. Ad esempio Saturno dissonante può influire sulla forma fisica. Alla fine del mese il peso che si ha sulle spalle si farà sentire in maniera evidente. Dal 23 però sarà possibile pensare ad altro e si potranno fare progetti per il futuro.