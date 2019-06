Kate Middleton riciclona anche con Louis: il suo vestitino è stato di Harry (FOTO)

Kate Middleton è la donna più amata del Regno Unito dopo la Regina Elisabetta e il fatto che spesso riutilizzi dei vecchi abiti, rende i sudditi di sua maestà ancora più fieri della duchessa di Cambridge. La vediamo spesso in abiti che ha indossato anche in altre occasioni, e anche per questo è definita la duchessa del riciclo, in tutto il mondo, ovviamente in senso positivo. Da ieri però hanno fatto il giro dei social di tutto il mondo, le foto del piccolo Louis e delle sue smorfie e più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che il piccolo indossava dei vestitini non nuovi! Di che erano? Ieri Kate e William hanno fatto un piccolo omaggio a Harry ma anche a Lady Diana, scegliendo di far indossare al piccolo di casa, un completino che diversi anni fa era stato indossato proprio da Harry.

Per il suo debutto al Trooping The Colour quindi, il piccolo Louis che ha conquistato tutti con il suo saluto agli aerei in cielo, ha avuto l’onore di indossare un vestitino che in passato è appartenuto proprio a zio Harry. Bisogna ammettere che gli armadi della famiglia reale custodiscono con cura i vestitini di famiglia e anche se il tempo passa, restano perfettamente intatti e come nuovi!

LOUIS CON GLI ABITINI DELLO ZIO HARRY PER IL TROOPING THE COLOUR

Ecco le immagini della giornata di ieri

Ed ecco invece il confronto con lo zio Harry che aveva indossato proprio quei bermuda blu e quella camicetta a righe azzurre

La foto, scattata nel 1986, mostra il piccolo Harry tra le braccia della principessa Anna, sorella di Carlo. In quella occasione era stata Lady Diana a scegliere il completino sfoggiato da Harry. E Kate e William ancora una volta, hanno fatto si che Lady D fosse in qualche modo tra loro, con un piccolo gesto che però tutto il mondo ha potuto vedere.

E’ la seconda volta che Kate e William fanno una scelta simile. Quando il piccolo George per la prima volta si era affacciato con mamma e papà al balcone di Buckingham Palace per il suo debutto al Trooping the Colour, aveva sfoggiato un vestitino che era stato di suo padre.