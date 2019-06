Acquario, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: tutto quello che succederà secondo le stelle

Vediamo tutto quello che succederà ai nati sotto il segno dell’acquario a luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Come andranno le cose in amore, lavoro e salute? I sentimenti non vanno per il meglio in questo mese, perché l’acquario è preso da altre cose. Il lavoro nemmeno va per il meglio e può esserci qualche indecisione. La salute è caratterizzata dal calo della forma fisica, e non manca il nervosismo. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dell’acquario, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI LUGLIO 2019 DELL’ACQUARIO: QUALI SONO LE PREVISIONI PER QUANTO RIGUARDA AMORE, LAVORO E SALUTE?

AMORE – In amore per l’acquario non è un mese molto positivo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo segno è un po’ troppo preso da altre questioni, soprattutto di tipo economico. Intorno al 18 c’è un po’ di agitazione, con la Luna nel segno. Le coppie che stanno insieme da tempo possono fare dei progetti senza però perdere di vista il portafoglio. Coloro che hanno aperto insieme al partner o a un parente una società, devono stare attenti a dividere bene sia le responsabilità che le spese, per evitare i problemi. Anche in amore dunque le cose sembrano essere determinate dai soldi ed è importante evitare gli sprechi e investire bene il denaro che si ha a disposizione.

LAVORO – In ambito lavorativo il mese di luglio 2019 è contraddittorio per l’acquario. Chi non ha preso una decisione importante a giugno, potrebbe avere qualche problema in più. Paolo Fox ci fa sapere però che la situazione dipende molto dall’ascendente. Per alcuni, con ascendente gemelli, bilancia o cancro, oltre al Sole nel segno, può esserci qualche dubbio tra passato e futuro. La difficoltà sta nel decidere se buttarsi in qualcosa di nuovo lasciando perdere le cose vecchie. Chi invece ha i pianeti disposti in segni di terra o fuoco non esiteranno a lasciarsi andare in cose nuove liberandosi del passato. La fortuna gira per chi si butta in un settore diverso. I problemi economici, come vi abbiamo detto, possono essere una caratteristica di questo mese. Qualche uscita di troppo può destabilizzare.

SALUTE – La forma fisica dell’acquario è un po’ in calo a luglio 2019. I nati sotto questo segno infatti sono un po’ troppo stressati, soprattutto a metà del mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox possono esserci sbandamenti, cefalee per l’acquario, in particolar modo alla fine di luglio. Attenzione al nervosismo e alla voglia di mandare a quel paese qualcuno, soprattutto dal 24.