Capricorno, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa succederà?

Cosa succederà a luglio 2019 al segno del capricorno? L’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute ci fornisce un quadro completo della situazione per questo mese dell’anno. In amore non manca qualche dubbio, soprattutto per chi convive o si è sposato da poco e deve abituarsi ad una nuova vita. Nel lavoro possono arrivare delle risposte positive nel corso di questo mese. La salute è caratterizzata da fatica e stress e bisogna curare articolazioni, ossa e pelle. Per leggere l’oroscopo del capricorno del 2019 di Paolo Fox, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL CAPRICORNO DI LUGLIO 2019: TUTTE LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Dal punto di vista dei sentimenti, alcuni capricorno possono vivere un periodo di incertezza. A luglio 2019, chi convive o si è sposato da poco sta cercando di abituarsi ad un nuovo stile di vita e possono esserci delle difficoltà. Paolo Fox ci dice comunque che questo anno è importante per coloro che vogliono confermare un sentimento. Il mese di luglio può essere turbolento e richiede un po’ di attenzione. Bisogna stare attenti al passato, soprattutto se ci sono dei problemi con un ex che non si vuole rassegnare. Possono esserci anche delle persone invidiose e degli attacchi sui social: bisogna prestare poca attenzione a chi non la merita. L’inizio di una nuova relazione è caratterizzato da un po’ di sfiducia per il capricorno, che è tormentato da altri pensieri che riguardano i soldi e il lavoro.

LAVORO – Nel lavoro per il capricorno possono arrivare delle buone risposte a luglio 2019. Quest’anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è ricco di opportunità. In questo momento è però importante conservare ciò che è stato costruito in precedenza. Qualcuno potrebbe pretendere qualcosa di più. Attenzione al gruppo di lavoro o ad una persona che potrebbe non essere affidabile. Il capricorno spera in una promozione e dunque potrebbe ribellarsi ricevendo lo stesso ruolo di prima. Alcuni possono scegliere di mettersi in proprio allontanandosi da un lavoro che non permette una crescita personale. Gli autonomi possono mettere in piedi qualcosa.

SALUTE – Per quanto riguarda la salute del capricorno, a luglio 2019 non mancano lo stress e la fatica. Dunque, inevitabilmente, la salute risente di questo stato d’animo. Bisogna prestare particolare attenzione alla cura di ossa, articolazioni e pelle. Coloro che soffrono di problemi alla schiena, devono iniziare una terapia. Secondo Paolo Fox, le cose tendono a migliorare nella seconda parte di questo mese.