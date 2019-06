Scorpione, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa succederà?

Cosa succederà ai nati sotto il segno dello scorpione nel corso del mese di luglio 2019? Con l’oroscopo di Paolo Fox possiamo avere un quadro completo della situazione analizzando amore, lavoro e salute. In amore i sentimenti sono molto importanti e si possono prendere decisioni che cambiano la vita. Nel lavoro meglio evitare nuovi progetti ora e aspettare il mese di settembre. La salute può essere caratterizzata da qualche piccolo fastidio. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI LUGLIO 2019 DELLO SCORPIONE: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE AI NATI SOTTO QUESTO SEGNO

AMORE – A luglio 2019 i sentimenti sono importanti per lo scorpione. In questo periodo può esserci un incontro, si possono prendere decisioni per la vita, oppure ci si può innamorare e vivere belle emozioni. Venere è dalla parte di questo segno e aiuta anche chi è stato solo per tanto tempo. Non ci sono problemi nemmeno per chi sceglie di vivere un rapporto part-time. I nati sotto il segno dello scorpione che da poco hanno chiuso una relazione, non saranno pronti a mettersi di nuovo in gioco. Una forte attrazione può esserci con i gemelli, l’acquario e il cancro. L’attrazione mentale in questo periodo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, prevale su quella fisica. Non si escludono dunque interessi per persone di età differente o non proprio avvenenti. Chi vive una relazione in crisi deve fare attenzione però ai tradimenti.

LAVORO – In questo ambito lo scorpione dovrebbe cercare di evitare di partire con progetti nuovi. Meglio rimandare tutto a dopo l’estate. Luglio 2019, insieme al mese di agosto, sono mesi un po’ statici per lo scorpione. Maggiori sicurezze ci sono per chi ha aperto un’attività negli ultimi due anni. Attenzione alle spese, anche se ci sarà un recupero nel breve periodo. Le spese riguardano la famiglia, la casa. Intorno all’11 di questo mese possono esserci delle preoccupazioni in merito. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisogna avanzare delle richieste verso chi deve restituire qualcosa, e le giornate intorno al 19 sono le migliori per questo. Chi ha delle vertenze aperte può accettare delle mediazioni. Ci sono delle questioni familiari che comportano qualche spesa in più.

SALUTE – A luglio 2019 per lo scorpione può tornare qualche fastidio, soprattutto allo stomaco. Attenzione però anche ai cambiamenti climatici e al caldo. Paolo Fox ci fa sapere che Marte è dissonante e dunque il 5, il 17 e il 18 del mese la forma fisica può essere messa sotto pressione. Meglio evitare sforzi anche intorno al 25 di questo mese.