Incidente per Anna Moroni, fasciata e con la mano gonfia non lascia Ricette all’italiana (Foto)

Anna Moroni è instancabile e anche con il braccio fasciato e la mano gonfia dopo l’incidente resta nella sua cucina di Rete 4 accanto a Davide Mengacci pronta per le sue Ricette all’italiana (foto). Non si ferma la Moroni, nonostante l’evidente difficoltà, in queste nuove puntate del programma Mediaset in cui lei è ancora più protagonista. Cosa è successo alla maestra in cucina? Mengacci la prende un po’ in giro parlando della sua passione, dell’hobby dell’automobilismo sportivo. Annina però risponde che lei in macchina va piano come una lumaca e aggiunge la sua rassegnazione dicendo che è meglio che sia andata così “se doveva succedere qualche altra cosa”. Come sappiamo le puntate di Ricette all’italiana vengono registrate una volta a settimana, ovvio che in questi giorni la maestra in cucina sia sempre nella stessa condizione: braccio bloccato e sostenuto da una fasciatura e mano visibilmente gonfia. Non sarà certo niente di grave ma un applauso va ugualmente ad Anna Moroni per la difficoltà a restare in tv, in cucina, nella sua condizione.

COSA E’ SUCCESSO AD ANNA MORONI? UN INCIDENTE NON FERMA LA MAESTRA IN CUCINA

Ed è in un’altra puntata di Ricette all’italiana che ancora una volta Davide Mengacci torna sull’argomento, impossibile far finta di niente, Anna Moroni continua ad avere il braccio bloccato dalla fasciatura. Sorride alle battute del suo compagno di Ricette all’italiana. Mengacci mangia tanti lamponi, gli piacciono e piacciono anche ad Anna ma lui le ripete: “Bisogna stare attenti alla guida degli autoveicoli che se uno mangia tanti lamponi poi rischia di ribaltarsi con la macchina”.

“Ancora con questa storia!” replica la Moroni. Sembra proprio che la maestra in cucina abbia avuto un incidente d’auto, ma tutto si risolverà in breve tempo e lei tornerà con tutte e due le mani nelle sue ciotole pronta ad impastare. Intanto, continua a deliziarci con le sue ricette.