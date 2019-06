Al Castello di Windsor il look di Kate Middleton e Letizia di Spagna battuto dalla Regina Maxima (Foto)

Finalmente oggi l’occasione di vedere insieme Letizia di Spagna e Kate Middleton e con loro anche la regina Maxima, moglie di Willem – Alexander, re dei Paesi Bassi; impossibile non valutare i rispettivi look (foto). L’occasione è stata l’investitura a cavaliere della Giarrattiera non solo per il re Felipe di Spagna ma anche per il re olandese e ovviamente il look delle consorti doveva essere formale ma forse Letizia Ortiz ha esagerato e con lei anche Kate Middleton. A brillare superando le due protagoniste della giornata al Castello di Windsor la splendida regina Maxima. Un look forse fin troppo convenzionale per la regina Letizia che ha lasciato a casa il suo stile e ha optato per un abito di seta grigio con decori neri firmato Cherubina, maniche a sbuffo e fila di bottini sui polsi, gonna sotto il ginocchio e cappello nero con veletta. I capelli raccolti e gli orecchini scintillanti, una mise che di certo non ha reso più giovane la splendida ex giornalista che in genere incanta con i suoi outfit. Belle però le scarpe nere di Prada, le classiche décolletée nere mai sbagliate.

GLI OUTFIT SCELTI PER L’INVESTITURA A CAVALIERE DELLA GIARRETTIERA

Anche per la Regina Maxima l’occasione era importante, la medesima che ha visto la presenza della regina Letizia accanto a Kate Middleton e Camilla Parker Bowles. La sovrana olandese si è presenta con un abito rosa con cappa, senza contravvenire al protocollo è giunta al cospetto della regina Elisabetta con un look decisamente moderno e originale. Si nota il dettaglio del copricapo che sembra attingere dallo stile di Meghan Markle.

Non ci fa impazzire nemmeno l’outfit scelto oggi da Kate Middleton ma al suo stile sobrio siamo abituati da sempre e anche se ha osato con la lunghezza della gonna sopra l ginocchio.. Rosa anche per Camilla Parker Bowles ma molto meno interessante