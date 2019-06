Meghan Markle con i chili in più del dopo gravidanza è una mamma come tante (Foto)

Era molto atteso il ritorno di Meghan Markle (foto) accanto agli altri membri della famiglia reale per il Trooping the Colour, la cerimonia ufficiale, la parata con cui si festeggia anche e ancora il compleanno della Regina Elisabetta, la duchessa era accanto al suo Harry, bellissima e sorridente. Sapeva benissimo che gli occhi di molti avrebbero scrutato non solo il suo outfit ma anche la sua forma fisica alla ricerca dei chili presi o persi. Molti immaginavano che a distanza di un mese dal parto l’avremmo vista già magrissima, proprio come prima della dolce attesa. Invece no, Meghan Markle ha stupito ancora una volta perché meravigliosa immaginiamo si stia godendo la sua maternità, si stia prendendo tutto il tempo necessario. Sempre impeccabile e desiderosa di voler brillare, alla sua prima uscita pubblica dopo la nascita di Archie è invece apparsa gonfia in volto e con i chili in più della gravidanza, anzi qualcuno azzarda che ne abbia aggiunti anche altri. Niente di più normale, la Markle è una mamma come tante, non c’è alcun bisogno di apparire come una super eroina. La differenza con Kate Middleton questa volta è netta ma noi preferiamo la duchessa del Sussex che non si è alzata dal letto a poche ore dal parto per mostrarsi così anormale tra tacchi, trucco, abito e capelli perfetti, stretta in chissà cosa per non mostrare già un filo di pancia e per presentare a tutti il principino.

MEGHAN MARKLE A UN MESE DALLA NASCITA DI ARCHIE

Per Kate magari c’è l’obbligo di farlo ma Meghan Markle ha dato e sta dando un altro esempio, quello delle mamme normali. Ogni donna poi reagisce alla gravidanza e al parto in modo diverso. C’è chi ha la fortuna di tornare subito in forma, chi sceglie di allattare e chi lo evita e riesce a perdere subito i chili in più. C’è chi vive i primi tempi della maternità come una magia, chi vede la propria vita trasformata e ha bisogno di tempo per tutto.

Il brutto come sempre è che non sono mancati i commenti negativi rivolti all’ex attrice, perché ancora gonfia, perché è ingrassata. La parte bella sono i commenti delle mamme che la trovano invece ancora più luminosa e gioiosa, così normale dopo solo un mese dalla nascita del suo primo figlio.