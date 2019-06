Federico Fashion Style criticato sui social per le tariffe altissime mostrate dallo scontrino: la sua risposta

E’ tra i personaggi più seguiti sui social nell’ultimo periodo. E’ una stella nascente anche del piccolo schermo ma soprattutto è il parrucchiere più amato dalle vips di mezza Italia e non solo. Parliamo di Federico Fashion Style che di recente, paga con qualche critica, la sua popolarità. Nelle ultime ore ad esempio, si parla tantissimo di uno scontrino finito in rete, pubblicato da una cliente che probabilmente ha voluto innescare la polemica. Immaginiamo che prima di sottoporsi al trattamento infatti, sapesse quanto avrebbe pagato ( a meno che non ci siano state delle clamorose sorprese ma ci sembra difficile). Sui social quindi è scoppiato il caso perchè lo scontrino pubblicato da questa cliente di Federico che è stata ricevuta nel salone di Milano, era di oltre 3000 euro. Perchè tanta indignazione? Probabilmente perchè il prezzo è sembrato altissimo ma la signora si era sottoposta a un trattamento particolare visto che le erano state messe dieci extension che, come si sa, se sono di un certo pregio, hanno anche un costo elevato. Lo stesso Federico, mostrando lo scontrino sui social, e dando le sue spiegazioni racconta che prima di fare il trattamento la signora ha ricevuto una consulenza e anche un preventivo visto il costo di quello che avrebbe dovuto fare. “Diciamo che la cliente ha fatto la furbetta forse per avere visibilità” ha detto Federico che ha voluto spiegare il perchè di uno scontrino di 3000 euro.

FEDERICO FASHION STYLE RISPONDE SUI SOCIAL ALLE CRITICHE DOPO LO SCONTRINO DA 3000 EURO

Inoltre ha ribadito che nei suoi saloni non ci sono segreti: basta scaricare l’app per sapere quanto costa una sua piega o un suo taglio. Chiaro è che i prezzi variano anche perchè il salone di Anzio non è lo stesso di Milano, ma questa ci sembra una cosa abbastanza lapalissiana.

Sui social però ci si divide: c’è chi pensa che la cifra sia in ogni caso molto alta, anche perchè tra le varie voci c’era anche lo shatush a 350 euro. E c’è però chi sottolinea che evidentemente, chi ha ricevuto il trattamento poteva anche spendere quella cifra visto che se l’è fatto fare…

Federico sottolinea che le critiche ci possono anche stare ma bisogna dire le cose come stanno. “Dire che da Federico un capello costa 3500 euro è una bufala” commenta nelle sue stories sui social. Basteranno le parole dell’hair stylist a placare le polemiche?