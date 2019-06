Cancro, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: ecco cosa succederà

L’oroscopo di Paolo Fox ci rivela cosa succederà ai nati sotto il segno del cancro nel corso del mese di agosto 2019. Come andranno le cose in amore, lavoro e salute? In amore c’è un risveglio che va avanti già dal mese precedente. Nel lavoro Saturno è ancora in opposizione ma Urano aiuta questo segno. La salute migliora dal punto di vista psicofisico, ma bisogna prestare attenzione ad emotività e stanchezza. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DEL CANCRO DI AGOSTO 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Per i nati sotto il segno del cancro, l’amore è in fase di risveglio già dal mese precedente. Quello che però deve fare questo segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è cercare di vivere serenamente con le persone che ama. Dallo scorso anno, a causa dell’opposizione di Saturno, il cancro pensa molto al lavoro e alle responsabilità e questo non gli consente di rasserenarsi. I single possono trovare la persona giusta o comunque conoscere qualcuno di interessante. Se invece ci si innamora di qualcuno già impegnato, secondo le stelle bisognerà attendere un po’. Coloro che pensano ad avere un figlio o a sposarsi, potrebbero avere subito diversi ritardi. Particolare attenzione devono prestare le coppie con problemi legati ai figli, stando alla larga dalla competizione.

LAVORO – Il mese di agosto 2019 è segnato dall’opposizione di Saturno ma per fortuna Urano torna in aspetto positivo per il cancro. La sua influenza riguarderà soprattutto coloro che sono nati alla fine del mese di giugno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il periodo migliore di agosto 2019 inizia dal 19 del mese. Le stelle migliorano e chi ha un’attività in proprio potrà vedere alcune situazioni sbloccarsi. Dunque, non si esclude la conclusione di un accordo interessante prima di settembre. Chi deve fare proposte concrete, può muoversi nelle ultime giornate di agosto. Gli studenti sono un po’ agitati perché le cose non sono andate per il meglio ma miglioreranno pian piano. I giovani potranno avere delle soddisfazioni trasferendosi o con un cambiamento. Alcuni potrebbero doversi accontentare di fare qualcosa di diverso dalle aspettative.

SALUTE – Sotto questo punto di vista, agosto 2019 è migliore sul piano psicofisico. Bisogna cercare di stare alla larga dall’emotività e dalla stanchezza eccessiva. Il cancro vivrà delle giornate più problematiche il 19 e il 20 del mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, alcune donne negli ultimi mesi hanno vissuto delle difficoltà ma potranno uscirne. Attenzione alle questioni personali perché possono essere somatizzate.