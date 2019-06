Gemelli, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: quali sono le previsioni?

Quali sono le previsioni di agosto 2019 per i nati sotto il segno dei gemelli? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2019, su amore, lavoro e salute. In amore si potrà recuperare se il rapporto ha vissuto dei momenti di crisi. Nel lavoro, dopo tanta fatica, finalmente si può arrivare ad un accordo. La salute va meglio e si può recuperare forza fisica. PER LEGGERE L’ORSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI GEMELLI DI AGOSTO 2019: ECCO TUTTO QUELLO CHE SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In questo ambito è possibile vincere una bella sfida. E’ un buon momento per i gemelli che hanno vissuto una crisi di coppia a marzo. Infatti, ad agosto 2019, sarà possibile recuperare. La prima parte del mese di agosto 2019 è buona anche per chi ha iniziato una nuova storia. E’ un periodo positivo pure per coloro che vogliono vivere delle relazioni senza impegnarsi troppo. Paolo Fox con il suo oroscopo ci fa sapere però che possono esserci delle criticità per chi vive una separazione o non è più contento della vita che fa. Questo anno non consente di portare avanti delle relazioni basate sulle bugie o sulla convenienza. Alla fine del mese di agosto 2019, si potrà scoprire se una relazione sia o meno ancora valida. Se qualcosa non va, verrà fuori proprio alla fine di questo mese.

LAVORO – I nati sotto il segno dei gemelli hanno vissuto gli ultimi tre mesi in maniera molto faticosa. L’intraprendenza e la capacità di azione che contraddistinguono questo segno possono però aver portato alla conclusione di un accordo o a superare un problema. Le cose iniziano a girare meglio per questo segno. I datori di lavoro devono prestare attenzione ad eventuali vertenze e all’infedeltà di alcuni lavoratori. Bisogna cercare di accordarsi oppure si deve attendere la fine dell’anno. Anche i dipendenti con contenziosi aperti devono attendere la fine di questo 2019. Coloro che vogliono mettersi in gioco possono farlo nelle prime tre settimane di agosto. Meglio dedicare la fine del mese al relax, evitando delle discussioni soprattutto il 30 e il 31.

SALUTE – I gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, possono recuperare forza fisica ad agosto 2019. Le prime due settimane del mese è possibile trovare un po’ di serenità. Gli ultimi giorni del mese invece, dal 23 al 31, saranno decisamente più complicati da gestire. In questo periodo si possono iniziare delle cure con del personale medico competente.