Toro, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: ecco cosa succederà secondo le stelle

Cosa succederà ai nati sotto il segno del toro nel corso del mese di agosto 2019? Come sempre a dircelo è Paolo Fox, grazie al suo oroscopo del 2019 che prende in considerazione amore, lavoro e salute. In amore la situazione non è al massimo, ed è possibile che il toro perda la pazienza. Nel lavoro è un mese senza troppe pretese, da far trascorrere dedicandosi al relax. La salute non è al massimo e nelle prime due settimane è meglio non fare sforzi eccessivi. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL TORO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019 DEL TORO: ECCO COSA CI DICONO LE STELLE SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Come vi abbiamo anticipato, questo mese di agosto 2019 non è al massimo dal punto di vista dei sentimenti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il toro può essere dato un po’ per scontato dal partner, data la grande pazienza. Non è escluso però che in questo periodo si perdano le staffe arrivando addirittura a mettere a rischio una relazione. Le giornate di test saranno il 7, l’8, il 14, il 15, il 18 e il 29 di questo mese. In questi giorni si capirà il da farsi. Ovviamente tutto dipende dalla solidità della relazione. Chi vive una storia stabile, con un sentimento di base forte, non avrà problemi a superare questo periodo. Alcuni invece si allontaneranno per un po’. Chi ha chiuso una relazione potrebbe avere delle discussioni con un ex.

LAVORO – In ambito lavorativo questo mese è senza troppe pretese per il toro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ad agosto 2019 è meglio dedicarsi al riposo. Infatti il toro si è dato molto da fare in questo periodo. Chi si è impegnato vorrebbe ricevere qualcosa in cambio ma Paolo Fox consiglia di non strafare in questo momento, in particolar modo nelle prime due settimane di quest mese. In questo momento può esserci particolare agitazione. Meglio evitare di alzare i toni se le cose non vanno come si vorrebbe. Qualcuno potrebbe reagire male ad un cambiamento di ruolo nella società in cui lavora. Attenzione, perché si rischia di rovinare tutto a causa dello stress. Bisogna stare in allerta anche di fronte agli affari facili che possono rivelarsi delle grandi fregature. Meglio rimandare tutto dopo il 23 agosto, momento in cui ci sarà un rilancio e maggiore positività.

SALUTE – Ad agosto 2019, soprattutto nelle prime due settimane, il toro deve evitare gli sforzi eccessivi. Paolo Fox consiglia a questo segno di staccare la spina per un po’ per riprendersi. Bisogna cercare di allontanare per un po’ le preoccupazioni, soprattutto economiche. Dal giorno 19 ci sarà un recupero.