Acquario, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: quali sono le previsioni?

L’OROSCOPO DELL’ACQUARIO DI AGOSTO 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In questo ambito il periodo è interessante per verificare se una coppia è solida o meno. Per l’acquario però c’è poca vitalità dal punto di vista dei sentimenti. Ciò non vuol dire che ad agosto 2019 ci saranno delle separazioni. Qualche incertezza potrebbe esserci nei giorni 7 e 14 di questo mese. Visto il periodo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non è il caso di azzardare delle mosse. La tensione è alle stelle per l’acquario e bisogna prestare attenzione a non iniziare inutili discussioni dovute ad un’intolleranza generale. Chi inizia qualcosa di nuovo deve sapere che non è destinato a durare. Le coppie che hanno dei progetti possono dover risolvere dei problemi. E’ importante anche dividersi equamente i compiti e fare attenzione alle finanze.

LAVORO – Agosto 2019 per l’acquario è un mese di preparazione. Ci sono dei problemi legati ai soldi in quanto le spese sono state eccessive. Questo comporta un po’ di insicurezza soprattutto per chi sta iniziando un nuovo lavoro. Le incertezze riguardano anche coloro che hanno lasciato una situazione sicura per una nuova avventura che in realtà non garantisce nulla. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che, per i nati sotto questo segno, possono esserci delle discussioni riguardanti la casa, l’affitto. Sarebbe bene per l’acquario cercare di rilassarsi un po’ e liberare la mente dai troppi pensieri. Intorno al 7 agosto i nervi possono essere piuttosto tesi. Qualcuno, in preda all’agitazione e perché non contento, potrebbe addirittura mandare tutto all’aria. Questo segno spesso agisce in maniera inaspettata, preso dalla rabbia.

SALUTE – L’oroscopo di Paolo Fox di agosto 2019 dell’acquario, invita questo segno al relax nelle prime due settimane del mese. Nervosismo e stanchezza possono portare a commettere azioni imprudenti, soprattutto nel corso della seconda settimana di questo mese. Attenzione a non compromettere il proprio fisico per delle sciocchezze. I punti deboli sono i piedi e le caviglie. Dal 21 le cose migliorano e torna l’energia.