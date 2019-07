Esplode la villetta di una coppia nata nel trono over di Uomini e Donne: le ultime notizie

Bruttissime notizie per una coppia nata nella trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne. Come saprete non solo i più giovani trovano l’amore nel programma ma anche i protagonisti del trono over spesso ricominciano ad amare. Ed è successo anche a Anna e Carmine che si sono proprio conosciuti nel programma di Canale 5. La loro villetta è esplosa ed entrambi sono rimasti feriti nello scoppio. Pare, secondo quello che riferiscono i media campani, che Anna Grassi sia in gravi condizioni. I fatti risalgono al 25 giugno 2’19, i vigili del fuoco hanno anche scattato delle fotografie per documentare quanto accaduto.

I due vivono insieme a Migliano ( frazione del comune di Lauro) , in provincia di Avellino. Anna e Carmine dopo essersi conosciuti nel programma di Canale 5 hanno iniziato una convivenza. Entrambi, dopo l’esplosione, sarebbero stati ricoverati in ospedale con gravi ustioni. L’esplosione sarebbe dipesa da una fuga di gas. La casa è stata dichiarata inagibile dopo tutti i controlli del caso.

ESPLODE UNA VILLETTA A MIGLIANO : FERITI DUE PROTAGONISTI DEL TRONO OVER DI UOMINI E DONNE

La notizia diffusa dal sito dei vigili del fuoco di Avellino:

“Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni. Quest’ultima trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate”.

Per chi non si ricordasse di Anna e Carmine, ecco una loro foto insieme scattata proprio nello studio del programma di Canale 5. I due sono rimasti in studio per pochissime settimane avendo preferito lasciare il programma e vivere questa conoscenza nella vita reale.

Pare che il signor Carmine sia stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo l’esplosione mentre invece Anna sarebbe ancora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Il nostro in bocca al lupo va ovviamente ad Anna affinchè possa riprendersi il prima possibile dopo questa brutta esperienza.