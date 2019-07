Mara Venier scaccia i gabbiani con la scopa dal suo terrazzo e scattano i consiglio sui social (Foto e Video)

E’ diventata davvero insostenibile la situazione a Roma a causa dei gabbiani e anche Mara Venier dalla sua nuova casa mostra il disagio che sta vivendo, la guerra agli uccelli (foto). Invece di andare al mare a rilassarsi ieri la Venier era sul suo terrazzo, nel suo attico e stanca dei gabbiani che sporcano ovunque ha tentato a modo suo di mandarli via. Li ha scacciati con il manico della scopa, tentando di spaventarli, di intimorirli per non farli più tornare sulla sua tenda che fa ombra al terrazzo così tanto amato. La Capitale ma anche altre città sono davvero in difficoltà, non bastavano i piccioni così tanto odiati, da tempo anche i gabbiani, così tanto amati fino a quando rendevano romantiche le foto in riva al mare, li troviamo ovunque. La situazione è davvero al limite e la celebre conduttrice veneta non può fare altro che reagire con il più classico degli strumenti casalinghi, la scopa. In realtà ci sarebbero altri metodi e infatti per Mara sono arrivati un bel numero di consigli sul come scacciare i gabbiani.

MARA VENIER CONTRO I GABBIANI CHE INVADONO IL SUO ATTICO

“Non se ne può più dei gabbiani” ha scritto la zia Mara nella didascalia accanto al video pubblicato su Instagram. Bosco ha ripreso le immagini, si sentono le risate ma la Venier non è per niente allegra, punzecchia gli uccelli, non ne può più. Ha provato vari metodi, anche i cd ma non funzionano.

C’è una vera invasione a Roma a causa dell’emergenza rifiuti, non si tratta più di piccoli uccelli, pur sempre fastidiosi, ma di gabbiani. Le intimidazioni forse non basteranno a tenerli lontani dalla casa di Mara Venier e magari ha ragione chi suggerisce di acquistare dei dissuasori sonori, dei finti falchi o degli spray. La conduttrice ringrazia e di certo andrà in ferramenta per acquistare il necessario, stanca di vedere lo sporco causato dai loro escrementi.

Unica zia Mara!

Mara Venier scaccia i gabbiani con la scopa dal suo terrazzo e scattano i consiglio sui social (Foto e Video) ultima modifica: da