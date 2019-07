Benedetta Parodi estate in tour: le foto dal Giappone (FOTO)

Benedetta Parodi si trova attualmente in Giappone per partecipare al più grande festival italiano che si svolge proprio nel paese. Si tratta di Italia Amore Mio 2019, una grande festa che nasce per poter mostrare di quante cose è fatta la nostra bella Italia. E quindi non poteva certo mancare una delle cuoche più apprezzate della nostra tv, Benedetta Parodi. La donna è, infatti, volata in Giappone con tutta la sua famiglia per poter partecipare a uno dei festival più apprezzati di sempre.

E ovviamente, approfittando di questa occasione, Benedetta ha anche postato sui social le foto di alcune delle sue ricette in stile giapponese, preparate in questi anni in tv e presenti anche sui suoi libri.

In questi giorni pieni, Benedetta Parodi ha voluto mostrare ai suoi followers su Instagram alcuni dei posti che sta visitando in Giappone in occasione di Italia Amore Mio 2019.

Scatti da sola, scatti con i suoi bambini e con il marito. E, immancabili, anche delle foto di piatti tipici giapponesi che Zia Bene ha voluto spiegare ai suoi numerosi fan, appassionati di cucina. E allora vediamo, di seguito alcune delle foto che Benedetta Parodi ha postato sui suoi social network direttamente dal Giappone! In compagnia di suo marito Fabio Caressa, del piccolo Diego, di Matilde ed Eleonora, la Parodi si gode questo viaggio.

Benedetta Parodi in Giappone per Italia Amore Mio 2019: presente anche la cantante Chiara Galiazzo e la youtuber e scrittice Sofia Viscardi

E tra un piatto e l’altro anche una visita al Nara Park dove ha potuto fare un incontro ravvicinato con un cerbiatto. E poi gli scatti mentre indossa l’abbigliamento tipico del Giappone, Benedetta Parodi ha avuto anche occasione di incontrare altri personaggi molto amati in Italia. Ad Italia Amore Mio 2019 erano, infatti, presenti anche la cantante Chiara Galiazzo lanciata da X Factor, la youtuber e scrittice Sofia Viscardi, amata soprattutto dai giovanissimi e il pianista Emiliano Pepe. Anche loro, così come Benedetta Parodi, hanno avuto modo di partecipare al più grande festival italiano del Giappone, portando a casa una nuova e incredibile esperienza.

