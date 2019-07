L’ex ballerino di Amici Valerio Pino potrebbe essere il figlio segreto di Corrado e racconta tutto (Foto)

Valerio Pino è il figlio segreto di Corrado Mantoni? L’ex ballerino di Amici fa tremare ancora una volta un bel po’ di persone ma se in passato era la sua rivelazione sulla relazione con uno dei colleghi del talent show di Maria De Filippi adesso c’è ben altro. Valerio Pino ha confessato i suoi dubbi alla rivista Nuovo e ha parlato della relazione che sua madre avrebbe avuto con il conduttore scomparso nel 1999. Sono solo ipotesi, dubbi, perché sua madre ha sempre negato. Il ballerino ha però deciso di insistere e di scoprire la verità, quindi attraverso la rivista chiede aiuto alla famiglia di Corrado. Tutto è iniziato quando dieci anni fa ha trovato una foto di sua madre con Mantoni. Da lì in poi il sospetto che sia frutto di quella relazione clandestina. Ripetiamo che la madre di Valerio ha sempre negato ma che lui è sempre più sicuro di voler capire.

VALERIO PINO FIGLIO SEGRETO DI CORRADO MANTONI?

Il ballerino desidera arrivare fino in fondo ma chissà se davvero la famiglia del conduttore risponderà al suo appello. A loro ha scritto: “Vorrei lanciare un appello a Marina Donato, la vedova di Corrado. Ma anche a suo figlio Roberto. Vi prego, aiutatemi a capire!”. Al settimanale ha anche spiegato: “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni, Parlo del popolare presentatore scomparso nel 1999. E io potrei essere il frutto del loro amore”. Per anni ha represso questo pensiero ma adesso è un peso sul cuore che vorrebbe togliere perché non lo fa dormire. Valerio Pino ha seri motivi per credere di essere il figlio dell’ideatore della Corrida.

Non voleva far soffrire nessuno ma alla fine ha deciso e sempre a Nuovo ha raccontato di quella foto scattata a Torino nel 1978, erano insieme a una sfilata di moda: “La città dove mia madre ha vissuto e anche lavorato come parrucchiera. Mamma sostiene che non è l’unica che li ritrae insieme, ma in non ho mai trovato gli altri scatti. Credo che lei li tenga ben nascosti. Penso davvero che non me li faccia vedere. Quando ho chiesto a mia madre se lei e Corrado avessero vissuto una storia d’amore, lei ha negato. Ma ha avuto una reazione talmente spropositata che mi sono insospettito. Sembrava quasi che avessi scoperto qualcosa che lei mi voleva tenere nascosto”. Inoltre, evita sempre di rispondere alle domande su suo padre, che sarebbe morto a 36 anni.