Area 51, invasione della base segreta il 20 settembre: cosa succederà?

Per il 20 settembre 2019 è prevista l’invasione dell’Area 51. L’evento in questione prende il nome di Storm Area 51. They Can’t Stop All of Us. Ma cosa succederà nello specifico? L’idea, che si sta diffondendo a macchia d’olio, è quella di invadere la zona militare dell’esercito americano, situata nel deserto del Nevada. Secondo alcune leggende, in questa base segreta sarebbero addirittura nascosti degli alieni con le loro astronavi. Inoltre nell’Area 51 ci sarebbero anche armi batteriologiche vietate tenute segrete. Ma l’invasione ci sarà davvero? L’evento, nato probabilmente come uno scherzo, sta ricevendo non poche adesioni. Attualmente sono più di un milione e 200mila le persone che hanno aderito su Facebook a questa invasione. Scopriamo cosa sta succedendo.

INVASIONE AREA 51 IL 20 SETTEMBRE: CI SARÀ DAVVERO?

Più di un milione e 200mila persone ha aderito all’invasione dell’Area 51 prevista per il prossimo 20 settembre. Su Facebook è nato questo evento, probabilmente per fioco. L’Area 51 è una delle aree meno accessibili presenti al mondo e per questo su questa zona sono emerse diverse leggende. Sia in romanzi di fantascienza che in ambito cinematografico, si è spesso parlato di questa base militare.

Ma chi ha lanciato questo improbabile evento? Il tutto è avvenuto ad opera di un web designer non per invadere davvero l’Area 51, ma per vedere quale sarebbe stato l’effetto. L’esperimento sembra aver funzionato, anche abbastanza bene. Infatti, come vi abbiamo detto, più di un milione e 200mila persone ha aderito. Tutto questo non è passato inosservato all’esercito americano, anche per la portata dell’evento in questione. Laura McAndrews, portavoce dell’Aviazione, tramite una dichiarazione al Washington Post ha allertato gli “invasori” del 20 settembre. Dunque ha fatto sapere, senza mezzi termini, che “l’area è una zona di addestramento militare dove è proibito entrare“, e che “l’aviazione americana è sempre pronta a difendere l’America e le sue truppe“.

Insomma, se l’invasione dell’Area 51 dovrebbe esserci davvero, si potrebbe rischiare davvero grosso perché l’esercito deve difendere i confini di questa area. Gli impavidi sembrano però non preoccuparsene e hanno già pensato ad una soluzione. Sarebbe quella di correre come Naruto, con le braccia indietro e la testa in avanti, così da schivare i proiettili. Naruto è un eroe dei manga che vuole diventare il combattente più forte del mondo.

Insomma, per ora l’evento sembra essere uno scherzo, e molto probabilmente lo sarà. Non si sa però se qualcuno, che ha dato la propria adesione, possa decidere di presentarsi realmente lì per attuare il folle piano che non sembra essere neanche spinto da chissà quale nobile causa. Come finirà questo “gioco” pericoloso?

