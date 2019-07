FaceApp, anche i vip tutti vecchi sui social da Chiara Ferragni ad Aurora Ramazzotti (Foto)

Vedremo mai i vip invecchiati e con tutte quelle rughe come FaceApp sta mostrando sui social in questi giorni? Le foto dei vip vecchi grazie all’applicazione che sta facendo impazzire tutti invadono i profili, le home e se quelle dei nostri amici ci fanno sorridere, quelle dei personaggi famosi anche un po’ riflettere. Facile mostrarsi vecchi quando non è la realtà e così Aurora Ramazzotti, ma soprattutto Chiara Ferragni, Fedez, Simona Ventura mostrano tutte le rughe possibili, quelle che forse non vedremo mai. La lista dei vip che hanno ceduto a FaceApp è lunghissima e tra questi fanno davvero impressione Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, loro sono così giovani che vederli così anziani spaventa. Alcuni sono molto belli, altri provvederanno di certo con i futuri ritocchi. Linus, Lady Gaga, Adele, Alessandro Gassmann, Simone Inzaghi e Gaia Lucariello e ancora Diego Passoni e tanti altri. Siete curiosi di vedere tutti i vip senza filtri e ritocchi, come non li vedrermo mai più?

FACEAPP MOSTRA I VIP DA VECCHI

Non tutti hanno avuto voglia o coraggio di provare l’App del momento, ma c’è da dire che è già diventata noiosa, in poco tempo l’applicazione di fotoritocco per vedersi invecchiati è già diventata poco originale perché troppo condivisa. Intanto, è la moda del momento, famosi e non ne vanno pazzi e scopriamo quindi come hanno ritoccato i propri selfie i vip che per primi l’hanno provata.

Quante rughe per Chiara Ferragni che davvero ci piacerebbe moltissimo se in quella foto del futuro portasse con tanta serenità la sua età. Impressionanti davvero Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato, Goffredo Cerza, Linus si difende bene anche da anziano e scherza sulla sua somiglianza con Berlusconi. Non c’è dubbio che Eros sarà sempre un bell’uomo. Alessandro Gassmann così identico al suo papà Vittorio. Non sono invecchiati poi così tanto Simone Inzaghi e Gaia Lucariello, bellissimi anche da vecchietti. Graziosa Simona Ventura e poi tutti gli altri. Voi l’avete già provata? Ecco come fare.