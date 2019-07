Rivoluzione Instragram: foto senza like, ecco il motivo di questa scelta

In queste ultime ore è Instagram il protagonista di numerosi articoli oltre che di polemiche. Il social network più apprezzato degli ultimi anni si prepara ad una vera e propria rivoluzione. I like sui social sono all’ordine del giorno eppure Instagram ha deciso di fare un test in molti paesi del mondo, Italia compresa. In cosa consiste questo test? Non si potranno più vedere i mi piace presenti sotto un post, o meglio, solo chi pubblicherà il post potrà vedere chi ha apprezzato il contenuto. Ma andiamo a capire meglio il motivo di questa scelta che sta facendo discutere e sta creando preoccupazione negli influencer.

Instagram cambia: ecco perché non vedremo più i like

A spiegare il vero motivo della rivoluzione Instagram è stata Tara Hopkins, la Head of Public Policy EMEA. “Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi” ha affermato la Hopkins. “Ciò significa aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram” ha poi continuato. Test che potrebbero diventare presto realtà quindi. Ma cosa cambierà essenzialmente? E soprattutto, cambierà in meglio?

Instagram senza gli storici like: e gli influencer?

Con i social network, ormai lo sappiamo, sono nati molti lavori. C’è chi fa il social media manager, chi l’influencer e via dicendo. E a proposito di questa novità che ha introdotto Instagram, chi lavora con il social deve realmente preoccuparsi? Gli influencer guadagnano proprio con i like e, nelle ultime ore, probabilmente, si saranno allarmati. Anche Chiara Ferragni è intervenuta sull’argomento dopo i messaggi dei fan: “Tanti utenti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto negli ultimi due giorni, succede anche a voi?”.

Cosa succederà quindi agli influencer? Sicuramente dovranno usare più creatività, dovranno dare più valore ai contenuti che dovranno essere, ora più che mai, originali.