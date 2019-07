Gemelli, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa succederà a settembre 2019 ai nati sotto il segno dei gemelli? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore è necessario fare il punto della situazione a causa di alcune tensioni. Nel lavoro ci sono delle preoccupazioni nella prima metà del mese. La salute va migliorando nel corso di settembre. PER LEGGERE L’ORSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI GEMELLI DI SETTEMBRE 2019: ECCO TUTTE LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore per i gemelli ci può essere una tensione molto forte a settembre 2019. Dunque è arrivato il momento di mettere in chiaro la situazione. Chi ha famiglia potrebbe ritrovarsi a discutere riguardo il futuro dei propri figli. Invece i giovani potrebbero avere il piede in due scarpe. Paolo Fox, con il suo oroscopo, ci fa sapere che intorno al giorno 6, e ancora di più intorno al 13 del mese, bisognerà chiarire le situazioni perché continuare a vivere storie ambigue potrebbe diventare impossibile. La seconda parte di settembre 2019 è la migliore per comunicare. Le coppie che si amano potranno risolvere la situazione mettendoci molto impegno. Gli ultimi giorni del mese sono migliori per l’amore.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo, i nati sotto il segno dei gemelli avranno un po’ di preoccupazioni nella prima metà del mese di settembre 2019. Entro il giorno 14 Paolo Fox consiglia di risolvere un problema, oppure di stipulare un accordo. Ad essere difficoltosi sono i rapporti con gli altri e questo può provocare delle tensioni. Per fortuna dal giorno 16 è previsto un miglioramento improvviso e si potranno risolvere un po’ di cose. Non si escludono cambi di società, di mansione o anche chiusure. Per fortuna la situazione nei prossimi mesi tenderà a migliorare e le cose inizieranno a girare per il verso giusto. Insomma, bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Chi ha resistito fino ad ora potrà farcela senza problemi.

SALUTE – In questo ambito, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il mese inizia in maniera negativa ma le cose poi migliorano. I primi due fine settimana di settembre 2019 possono essere caratterizzati dal disagio. Attenzione quindi a non stancarsi troppo. Da sabato 14 però Venere diventa favorevole, e dal 23 anche il Sole torna ad essere attivo. La situazione dunque migliorerà. Il consiglio è comunque quello di non stressarsi più del dovuto. Questo segno spesso si sovraccarica un po’ troppo e questo di certo non fa bene alla salute.