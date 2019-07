Toro, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: quali sono le previsioni?

Quali sono le previsioni di settembre 2019 per i nati sotto il segno del toro? Ecco cosa ci dice Paolo Fox con il suo oroscopo per il 2019, su amore, lavoro e salute. In amore finalmente c’è un recupero per questo segno, e si possono fare incontri interessanti. Nel lavoro questo mese è davvero importante e si può ottenere qualcosa di più. Dal punto di vista della salute, è il periodo ideale per le cure e le terapie. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL TORO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI SETTEMBRE 2019 DEL TORO: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Dal punto di vista dei sentimenti, l’oroscopo torna ad essere favorevole per i nati sotto il segno del toro. Dunque può esserci un recupero a settembre 2019. Chi è solo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbe aver già fatto incontri interessanti e in caso contrario è ancora in tempo. Bisogna cercare di favorire le occasioni che consentano di fare nuove conoscenze. Anche per le coppie è un buon momento, per chi decide di fare un passo in più pensando ad una convivenza, ad un matrimonio, o anche a fare un figlio. Per alcuni potrebbe già esserci stata una bella notizia. E’ un momento positivo anche per chi vuole chiudere una relazione.

LAVORO – In ambito lavorativo per il toro il mese di settembre 2019 è davvero importante. I nati sotto questo segno, possono vedere sbloccarsi delle situazioni. I giorni rilevanti per firmare contratti o fare accordi sono il 3, il 4, il 9 e il 13 di questo mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la prima parte del mese è positiva per chi vuole rilanciare la propria attività. I giovani, anche gli studenti, possono ottenere il successo sperato. Per i nati sotto il segno del toro possono esserci delle buone opportunità anche all’estero e dunque è bene creare una buona rete di contatti. Occhio però alle persone che provano invidia, alle quali non bisogna dare peso. Molti vorrebbero essere al posto del toro in questo momento. Attenzione ad investimenti e acquisti importati.

SALUTE – Sotto questo punto di vista, il toro può sfruttare questo mese di settembre 2019 favorevole per iniziare delle terapie, delle cure, e per combattere dei problemi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, alcuni possono soffrire di problemi di tipo psicosomatico a causa dell’ansia, ma è il periodo adatto per riprendersi. Sono favoriti anche coloro che vogliono dare inizio ad un percorso di miglioramento spirituale e/o fisico.