Sabrina Ghio respinta da un locale sardo che non accetta bambini si sfoga sui social ma il suo appello è un boomerang

Nelle ultime ore sui social si sta molto parlando di quello che è successo a Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, poche ore fa si era sfogata sui social per quello che era accaduto a lei e alla sua bambina in Sardegna. La Ghio aveva raccontato di esser stata cacciata da un locale per via della presenza di sua figlia. Il posto infatti non accetta bambini. La Ghio quindi si è lasciata andare in un lungo sfogo che però si è in qualche modo rivelato un boomerang visto che, molti sardi, non hanno preso bene le sue parole.

Ma vediamo che cosa è successo.

Nelle prime stories su Instagram Sabrina commentava:

Ma è una vergogna che in un ristorante non accettino i bambini. La Sardegna si lamenta per il poco turismo, e tu mandi indietro una famiglia? La ragazza ha detto: “il proprietario del [email protected] non vuole bambini”. Questo signore non si merita di avere più persone a cena. Non andate in quel posto, questo signore non se li merita i vostri soldi. E la Sardegna si lamenta che c’è poco turismo? Ma voi vi meritate niente. Meglio andare ad Ibiza o Mykonos. Questo uomo si merita un vaffancu*o.

La Ghio quindi, come si evince dal suo sfogo, si era imbattuta in un locale, come ce ne sono diversi in Italia, solo per adulti. Non ha però gradito questa “restrizione” e ha deciso di sfogarsi sui social. Solo che, nella sua rabbia del momento, non ha tenuto forse in considerazione di quello che sarebbe accaduto dopo. Sabrina infatti non ha lanciato un appello contro il locale ma in generale, contro la Sardegna tutta. Dopo aver ricevuto diversi messaggi e scatenato anche una piccola polemica sui social, la Ghio ha quindi voluto pubblicare nuove stories con le quali spiega meglio il suo punto di vista, sottolineando che il suo non è stato uno sfogo contro la Sardegna, terra che ama, ma contro il gestore del locale ( che tra l’altro non è neppure sardo). Era molto arrabbiata perchè la sua bambina ci era rimasta malissimo e quindi si è sfogata senza pensare alle conseguenze.

“Scusatemi davvero. Mi dispiace se ci siete rimasti male di questo sfogo, ma io non ce l’ho con i sardi. Ho scoperto poi tra l’altro che il proprietario di quel locale non è nemmeno sardo. Lui ha colpito una parte di me fondamentale, mia figlia. Lei ci è rimasta malissimo.

Ero molto arrabbiata, mi sono sfogata facendo delle storie e da mamma vedendo Penelope offesa ci sono rimasta male perché lei si è sentita umiliata. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio… La Sardegna non è soltanto questa… Vengo qui tutti gli anni”

Sabrina Ghio respinta da un locale sardo che non accetta bambini si sfoga sui social ma il suo appello è un boomerang ultima modifica: da