Lo chef Natale Giunta mostra lo straordinario buffet di dolci per uno dei suoi matrimoni (Foto)

Natale Giunta è davvero instancabile, lo chef siciliano che tutti abbiamo avuto modo di conoscere grazie a La prova del cuoco sembra tirare fuori energia e passione per il suo lavoro dopo ogni colpo ricevuto e sui social pubblica alcuni dei suoi risultati (Foto). Un buffet di dolci incantevole, tutto perfetto, goloso, disposto con cura, preparato nei minimi dettagli. Frutta, torte, cassate, monoporzioni, cheesecake, dessert al cucchiaio e tanto altro, forse non manca niente e arriva il desiderio di volere assaggiare. “Wedding in corso” scrive Natale Giunta accanto ai suoi scatti ma dando un’occhiata al suo profilo Instagram si scoprono tutte le altre meraviglie del suo duro lavoro e a lavorare c’è sempre anche lui. Fa di tutto per realizzare il sogno dei sposi che si sono rivolti a lui e così fa restare tutti ad occhi aperti, come ama dire.

NATALE GIUNTA NON SI FERMA MAI E LE SODDISFAZIONI SI MOLTIPLICANO

Natale Giunta passa dalle nozze agli altri eventi ed è sempre pronto a sorridere. Sembra non fermarsi mai e infatti ha anche inaugurato un meraviglioso ristorante a Roma. C’è poi sempre il suo locale in Sicilia, il ristorante Castello a Mare a Palermo e inoltre da settembre lo rivedremo in prima linea ancora una volta a La prova del cuoco, per il secondo anno accanto ad Elisa Isoardi.

Tra tutte queste soddisfazioni non mancano i lati negativi e non si tratta della mancanza di riposo o di tempo libero, a questo Giunta è abituato, parliamo invece della scorta che gli è stata tolta, della paura di doversi guardare sempre le spalle. Dopo aver fatto tanto, dopo il coraggio di ribellarsi alle estorsioni, alla mafia, Natale Giunta non ha più nessuna protezione. C’è chi l’ha abbandonato ma lui non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi c’è ancora tanto da fare nonostante la delusione e la rabbia.

